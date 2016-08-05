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05.08.2016 13:16

Έλεγχοι για άδειες και τραπεζοκαθίσματα στο Ηράκλειο

05.08.2016 13:16
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Ελέγχους σε καταστήματα καφέ και εστίασης, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, πραγματοποίησε σήμερα μικτό κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛΑΣ, της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου, υποστηριζόμενο από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 
Το κλιμάκιο προχώρησε σε έλεγχο της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε ελέγχους για την παράνομη χρήση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.
 
Συνολικά, ελέγχθηκαν έξι καταστήματα για τους κοινόχρηστους χώρους που καταλαμβάνουν, εάν τηρούν την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων που έχει εκδοθεί από τον δήμο Ηρακλείου.
 
Ωστόσο, διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς την υπέρβαση υφιστάμενων αδειών λειτουργίας και διοικητική αποβολή-απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων για παράνομη κατάληψη-χρήση δημοτικού χώρου καθ’ υποτροπήν.
 
Από την ΕΛΑΣ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής ποινικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν.
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