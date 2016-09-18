ΗΠΑ: Δεν συνδέονται η έκρηξη στη Νέα Υόρκη και η επίθεση στη Μινεσότα

Οι διωκτικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει προς ώρας κάποια απόδειξη πως υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στην έκρηξη στην Νέα Υόρκη, με 29 τραυματίες και την επίθεση με μαχαίρι στη Μινεσότα, από την οποία τραυματίσθηκαν εννέα άνθρωποι, που αμφότερες καταγράφηκαν χθες βράδυ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Προς ώρας δεν έχουμε κάποια απόδειξη που θα υπαινισσόταν κάποια σύνδεσή τους», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN o αρχηγός της αστυνομίας του Σαιν Κλάουντ της Μινεσότα Ουΐλιαμ Μπλερ Άντερσον. Μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση στο εμπορικό κέντρο στη Μινεσότα έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος, ενώ ακόμη κανείς δεν έχει δηλώσει υπεύθυνος για την έκρηξη στη Νέα Υόρκη.