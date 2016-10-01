Επίθεση αυτοκτονίας κοντά σε κινηματογράφο στην Υεμένη- 2 νεκροί, 4 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από την ανατίναξη βομβιστή αυτοκτονίας σε πλατεία στην πόλη του Άντεν, που βρίσκεται στα νότια της χώρας, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.
Ο βομβιστής ανατινάχθηκε κοντά σε κινηματογράφο, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι άμαχοι, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
