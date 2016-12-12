Αντιτρομοκρατική για τη βόμβα στο υπ. Εργασίας: «Κλασσική» η συνδεσμολογία, αλλά προβληματισμός από «ερασιτεχνικό» λάθος

Νέα στοιχεία σχετικά με τη βομβιστική επίθεση στο υπουργείο Εργασίας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η εκρηκτική ύλη ήταν πέντε κιλά ζελατινοδυναμίτιδας (απλός δυναμίτης) ενώ η συνδεσμολογία του μηχανισμού ήταν «κλασσική», δηλαδή, περιλάμβανε δύο πυροκροτητές, μπαταρία 9 βολτ, καλώδια και ρολόι.

Το γεγονός αυτό προβληματίζει τις διωκτικές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρούν ότι πίσω από το βομβιστικό χτύπημα μπορεί να βρίσκεται ο οιοσδήποτε, είτε παλία οργάνωση είτε νέα.

Ωστόσο, πάλι βάσει των πληροφοριών από την Αντιτρομοκρατική, ένα «λάθος» στη συνδεσμολογία της βόμβας κάνει την αστυνομία να πιστεύει ότι είτε οι δράστες είναι νέοι και χωρίς εμπειρία, είτε ότι ο στόχος δεν ήταν να εκραγεί ο μηχανισμός, αλλά απλώς ο εκφοβισμός.