Ματ Ντέιμον: «Δεν εφησυχάζω τα 4 χρόνια που θα είναι πρόεδρος ο Τραμπ, δεν τον ψήφισα, πάραυτα καλή του επιτυχία»

O Αμερικανός ηθοποιός Ματ Ντέιμον ευχήθηκε σήμερα στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κάθε επιτυχία στο έργο του, υπενθυμίζοντας την ίδια ώρα ότι δεν ψήφισε τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο.

«Θα ήθελα πολύ να επιτύχει, θα το ήθελα πραγματικά» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

«Προφανώς δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι εγώ δεν τον ψήφισα» συμπλήρωσε ο 46χρονος καλλιτέχνης.

Εντούτοις πρόσθεσε:

«Του εύχομαι κάθε επιτυχία και εμείς πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό, ένας Αμερικανός πρόεδρος που επιτυγχάνει στο έργο του είναι κάτι καλό για όλους εμάς».

Ο Ματ Ντέιμον πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται καθησυχαστικός για τα 4 επόμενα χρόνια κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελεί «το σημαντικότερο πρόσωπο του πλανήτη».

Ο διάσημος πρωταγωνιστής έσπευσε επίσης να υπερασπιστεί την συνάδελφό του Μέριλ Στριπ, που δέχθηκε φραστική επίθεση από τον εκλεγμένο πρόεδρο, τον οποίο είχε προηγουμένως επικρίνει κατά την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

«Έχει δίκιο, είναι πραγματικά υπερτιμημένη ως καλλιτέχνιδα» δήλωσε ο Ντέιμον με σκωπτική διάθεση, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό που της είχε αποδώσει ο Τραμπ. Λίγο μετά πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι όσα είπε σχετικά με τον εκφοβισμό των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικά (…), το να εκφοβίζει κανείς τους ανθρώπους που έχουν λιγότερες εξουσίες δεν είναι υγιές και πρόκειται για μια συμπεριφορά που τα παιδιά θα επαναλάβουν».

Ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται στο Νταβός για να υποστηρίξει τη μκο του Water.org, που έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ανθρώπων σε πόσιμο νερό.