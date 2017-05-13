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13.05.2017 17:34

Αυτό είναι το υγιεινό κόλπο για τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες

13.05.2017 17:34
Τηγανητές πατάτες: Δεν φαντάζεστε πόσες μπορείτε να φάτε με ασφάλεια - Media

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Σε ποιον δεν αρέσουν οι τηγανητές πατάτες; Ωστόσο, λόγω του τρόπου με τον οποίο μαγειρεύονται, μπορεί να είναι πολύ βλαβερές για την υγεία σας. Δυστυχώς, τείνουν να φτιάχνονται με λάδι χαμηλής ποιότητας που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές, πάντα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Παρόλα αυτά δεν χρειάζεται να σταματήσετε να τις τρώτε. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε πώς μπορείτε να τις φτιάξετε στο σπίτι με διαφορετικούς τρόπους έτσι ώστε να είναι πιο υγιεινές από ότι συνήθως -με λιγότερες βλαβερές συνέπειες από όσες τείνουν να έχουν.

Για να κάνετε τις τηγανητές πατάτες περισσοτερο υγιεινές, το πρώτο βήμα είναι να τις φτιάξετε οι ίδιοι στο σπίτι, επειδή μόνο έτσι μπορείτε να εγγυηθείτε την ποιότητά τους. Αυτό θα σας επιτρέψει να τις τρώτε συχνότερα μαζί με άλλα πιάτα. Προσπαθείτε να τις αποφύγετε όσο μπορείτε όταν τρώτε έξω.

Οι τηγανητές πατάτες που κανονικά πωλούνται σε εστιατόρια ή σε αλυσίδες φαστ φουντ είναι βλαβερές για τους παρακάτω λόγους:

Φτιάχνονται με λάδια χαμηλής ποιότητας (αυτά που ονομάζονται μαγειρικά έλαια), που περιέχουν διαγονιδιακή σόγια και άλλα έλαια φυτικής προέλευσης) τα οποία μετατρέπονται σε τρανς λιπαρά όταν μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που δημιουργεί τοξικότητα στο σώμα σας. Επίσης τείνουν να χρησιμοποιούνται πολλές φορές.

Έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, επειδή τηγανίζονται σε πολύ λάδι.

Η πατάτα στην πραγματικότητα είναι ένα μείγμα από πουρέ πατάτας και από άλλα ανθυγιεινά υλικά.

Περιέχουν πολύ επεξεργασμένο αλάτι

Όλα τα παραπάνω έχουν σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας:

  • Αυξάνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων.
  • Συνεισφέρουν στην παχυσαρκία και στην κυτταρίτιδα.
  • Κάνουν το συκώτι και τα νεφρά σας να υπερλειτουργούν.
  • Επιδεινώνουν την αρτηριακή πίεση και την κατακράτηση υγρών.
  • Προκαλούν οξέα, που αποτελούν πηγή ασθενειών.

Για να φτιάξετε γευστικές και υγιεινές τηγανητές πατάτες, θα πρέπει να ακολουθήσετε καταρχάς τα παρακάτω βήματα:

  • Βρείτε πατάτες υψηλής ποιότητας, βιολογικές αν είναι δυνατόν.
  • Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο.
  • Νοστιμίστε με θαλασσινό αλάτι, αλλά μη βάλετε πάρα πολύ.
  • Χρησιμοποιήστε σκεύη χωρίς τεφλόν, όπως από κεραμικό υλικό, γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο κ.λπ..
  • Κι ένα κολπάκι για τηγανητές πατάτες χωρίς οξέα

Ένα μαγειρικό κόλπο που έρχεται από την Ανατολή είναι η προσθήκη ενός ή δύο δαμάσκηνων στο λάδι για την απομάκρυνση ενός μεγάλου μέρους των οξέων που αποκτούν οι τροφές όταν τις τηγανίζετε. Τα δαμάσκηνα αποτελούν μια εξαιρετική θεραπευτική τροφή με πολλές ιδιότητες. Επίσης απορροφούν μέρος της τοξικότητας χωρίς να αλλάζουν τη γεύση. Δεν θα πρέπει να τρώτε τα δαμάσκηνα που έχουν τηγανιστεί, αν και μπορείτε να φάτε ένα (όχι τα τηγανητά) μετά το γεύμα για να αντισταθμίσετε τις βλαβερές επιδράσεις.

Πηγή: meygeia.gr

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