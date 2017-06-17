Ο Φελπς στη μονομαχία της ζωής του, κόντρα με έναν λευκό καρχαρία

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Νέες προκλήσεις φαίνεται ότι ο αναζητά ο θρύλος της κολύμβησης, Μάικλ Φελπς. Αφού κατάφερε να νικήσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους αγωνίστηκε στο νερό, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει τον πιο σπουδαίο αντίπαλο: έναν λευκό καρχαρία.

Η ριψοκίνδυνη μονομαχία θα διοργανωθεί από το Discovery Channel, στα τέλη Ιουλίου.

Το τρέιλερ της ειδικής εκπομπής, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Είναι ένα από τα ταχύτερα αρπακτικά του πλανήτη: ο καρχαρίας. Είναι ο μεγαλύτερος πρωταθλητής μας που έχει βρεθεί ποτέ στο νερό: ο Μάικλ Φέλπς. Αλλά έχει μία ακόμα μάχη να κερδίσει.”

Η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει «πιάσει» ο Φελπς στο νερό είναι 6 μίλια/ ώρα, σύμφωνα με το BBC, ενώ ο λευκός καρχαρίας μπορεί να φτάσει τα 25 μίλια/ ώρα. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μεταξύ τους κόντρα.

Ο 31χρονος Μάικλ Φελπς έχει κατακτήσει τα περισσότερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, φτάνοντας στα 23 στους αγώνες του Ρίο το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποσύρθηκε.