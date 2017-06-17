search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:23
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2017 11:35

Ο Φελπς στη μονομαχία της ζωής του, κόντρα με έναν λευκό καρχαρία

17.06.2017 11:35
Ο Φελπς στη μονομαχία της ζωής του, κόντρα με έναν λευκό καρχαρία - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Νέες προκλήσεις φαίνεται ότι ο αναζητά ο θρύλος της κολύμβησης, Μάικλ Φελπς. Αφού κατάφερε να νικήσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους αγωνίστηκε στο νερό, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει τον πιο σπουδαίο αντίπαλο: έναν λευκό καρχαρία.

Η ριψοκίνδυνη μονομαχία θα διοργανωθεί από το Discovery Channel, στα τέλη Ιουλίου.

Το τρέιλερ της ειδικής εκπομπής, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Είναι ένα από τα ταχύτερα αρπακτικά του πλανήτη: ο καρχαρίας. Είναι ο μεγαλύτερος πρωταθλητής μας που έχει βρεθεί ποτέ στο νερό: ο Μάικλ Φέλπς. Αλλά έχει μία ακόμα μάχη να κερδίσει.”

Η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει «πιάσει» ο Φελπς στο νερό είναι 6 μίλια/ ώρα, σύμφωνα με το BBC, ενώ ο λευκός καρχαρίας μπορεί να φτάσει τα 25 μίλια/ ώρα. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μεταξύ τους κόντρα.

Ο 31χρονος Μάικλ Φελπς έχει κατακτήσει τα περισσότερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, φτάνοντας στα 23 στους αγώνες του Ρίο το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποσύρθηκε.

 

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απευθείας πτήση από Μελβούρνη στη Τουλούζη – Η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία, κράτησε πάνω από 24 ώρες

moni esfigmenou agio oros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3.8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

adonis_airbnb
ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου – Πιλοτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» στο Θέατρο Λαμπέτη – Σε σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα

elas-topiki-aftodioikisi-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τις προτάσεις για την για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δείτε live

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:22
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απευθείας πτήση από Μελβούρνη στη Τουλούζη – Η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία, κράτησε πάνω από 24 ώρες

moni esfigmenou agio oros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3.8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

adonis_airbnb
ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου – Πιλοτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας

1 / 3