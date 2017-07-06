search
06.07.2017

Η Ανέτ Μπένινγκ η νέα πρόεδρος κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η αμερικανίδα ηθοποιός Ανέτ Μπένινγκ ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της 74ης Mostra, του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας, που θα διεξαχθεί από τις 30 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το ιταλικό φεστιβάλ.

“Ήταν καιρός πλέον να διακοπεί μια μακρά σειρά προεδριών από άνδρες στην επιτροπή, για να δοθεί η θέση αυτή σε μια κυρία με μεγάλο ταλέντο, ευφυΐα και έμπνευση”, δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Mostra, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα. “Ηθοποιός εκλεπτυσμένη και ενστικτώδης, ικανή να αποδίδει περίπλοκες αποχρώσεις, η Ανέτ Μπένινγκ δίνει στους ρόλους που ερμηνεύει θαλπωρή και φυσική κομψότητα που κάνουν την παρακολούθηση των ταινιών της μια εξαιρετική εμπειρία”, πρόσθεσε.

“Περιμένω με ανυπομονησία να δω τις ταινίες και να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου”, δήλωσε η ηθοποιός λέγοντας πως νιώθει “τιμή” για τη θέση που αναλαμβάνει.

Η Ανέτ Μπένινγκ κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες ως η καλύτερη ηθοποιός, το 2005 για το “Adorable Julia” και το 2011 για το “The Kids Are All Right” (“Τα παιδιά είναι εντάξει”).

Ήταν τέσσερις φορές υποψήφια για ‘Οσκαρ, εκ των οποίων γι αυτό του α΄γυναικείου ρόλου το 2000 για το “American Beauty”.

Ο προκάτοχός της, το 2016, στην προεδρία της κριτικής επιτροπής της Mostra, ο βρετανός σκηνοθέτης Σαμ Μέντες είχε κερδίσει το ‘Οσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας το 2000 για το “American Beauty”.

Πρέπει να ανατρέξουμε στο 2006 για να βρούμε μια άλλη γυναίκα, τη Γαλλίδα Κατρίν Ντενέβ, πρόεδρο της επιτροπής της Mostra.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

