19.07.2017 10:10

Προκλητικός Άιντε: Συλλογική αποτυχία το Κραν Μοντανά

Κυπριακό: Χωριστές συναντήσεις Άιντε με Αναστασιάδη και Ακιντζί - Media

 

Προκλητικός ήταν ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για το Κυπριακό Έσπεν Άιντε ο οποίος υποστήριξε πως οι διαπραγματεύσεις στο Κράν Μοντανά ήταν μια συλλογικά αποτυχία, «δικαιολογώντας» με αυτό τον τρόπο την προκλητική στάση της Άκγυρας, η οποία ζητούσε να διατηρήσει τα επεμβατικά της δικαιώματα στο νησί.

«Πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπήρξε μια συλλογική αποτυχία, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία» υποστήριξε ο Ε.Μ. Άιντε.

   Όπως μετέδωσε το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, σε δηλώσεις μετά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για όσα διαδραματίστηκαν στο Κραν Μοντανά, ο κ. Άιντε είπε ότι όλοι θεωρούν πως έπραξαν το σωστό, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν λάθη. Απαντώντας σε ερώτηση αν όταν μίλησε για συλλογική αποτυχία στο Κραν Μοντανά συμπεριλαμβάνει, πέραν των εμπλεκομένων πλευρών, και αυτούς που διευκόλυναν τη διαδικασία, ο κ. ‘Αιντε είπε ότι θεωρεί πως αυτό είναι το εντιμότερο πράγμα που θα μπορούσε να πει κανείς γι’ αυτό που συνέβη και απέτυχε η διάσκεψη. «Η τάση να ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια για να αναλογιστούμε τι λάθος έκαναν οι άλλοι, αντί τα λάθη που έκαναν οι ίδιοι, δεν είναι απαραιτήτως χρήσιμη. Εγώ ως γενική προσέγγιση για τον κόσμο, όταν ακούω να λένε ότι ποτέ δεν έκανα λάθος, μόνο η άλλη πλευρά, πιστεύω ότι δεν είναι ιδιαίτερα πειστικό» ανέφερε.

   Ο Εσπεν Μπαρθ Άιντε αποκάλυψε ότι θα υπάρξει εκ μέρους της Γραμματείας μια πολύ ουσιαστική καταγραφή όσων έγιναν στο Κραν Μοντανά επειδή, όπως είπε, είναι σαφές ότι αυτή η διαδικασία έφερε την Κύπρο πιο κοντά σε διευθέτηση από ποτέ. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι στο Κραν Μοντανά άρχισαν προς το τέλος να μπαίνουν στη θέση τους τα διάφορα κομμάτια, ωστόσο, είπε ότι αυτό έγινε αργά και δεν κατόρθωσαν όλα αυτά να κολλήσουν μεταξύ τους και να επέλθει συμφωνία. Η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ επανέλαβε την αναφορά του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι το Σώμα αποφάσισε σε ομόφωνη βάση να ανανεώσει την εντολή της UNFICYP για ακόμα έξι μήνες.

   Κληθείς από το τουρκικό Πρακτορείο «Ανατολού» να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον, αλλά να υπάρξει νέα και διαφορετική, ο κ. ‘Αιντε είπε ότι γνωρίζει πως ανάλογες έγιναν αμέσως μετά το Κραν Μοντάνα και ξεκαθάρισε ότι αυτό που υποστηρίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι η ενοποίηση της Κύπρου.

   «Η Τουρκία έλεγε σταθερά ότι πήγαμε στο Κραν Μοντανά με σκοπό την επίλυση του προβλήματος και θα ήταν εκεί για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν εκεί για 10 ημέρες. Όπως αντιλαμβάνομαι και οι δύο -και ο ομόλογός του Νίκος Κοτζιάς – ήταν έτοιμοι να παραμείνουν περισσότερο αν χρειαστεί». Όπως είπε, η τουρκική πλευρά ανακοίνωσε ότι είδαν το Κραν Μοντανά ως την τελική διάσκεψη και πως ήταν η στιγμή για βρεθεί μια διευθέτηση. «Έτσι, όταν η διάσκεψη απέτυχε, έκανε μια παρατήρηση ότι τώρα είναι η στιγμή για μια άλλη δέσμη παραμέτρων. Εμείς φυσικά ως ΟΗΕ, έχουμε μόνο μία δέσμη παραμέτρων που οδηγεί προς την ενοποίηση. Αυτό είναι κάτι που βασίζεται σταθερά σε χρόνια υποστήριξης από το Συμβούλιο Ασφαλείας αυτής της διαδικασίας. Δεν γνωρίζω τι μπορούν να κάνουν άλλοι σε μελλοντικές καταστάσεις, αλλά αυτή είναι η εντολή μου και δεν νομίζω ότι το μυαλό μου ασχολείται με άλλα, πέραν της ενοποίησης» ανέφερε.

   Σε ερώτηση μέχρι πότε θα παραμείνει στα καθήκοντά του, ο κ. ‘Αιντε είπε ότι θα παραμείνει για όσο καιρό είναι σχετικός, σημειώνοντας ότι εργάζεται για τα Ηνωμένα Έθνη για όσο καιρό τον χρειάζονται. «Θα επανέλθω επ’ αυτού σε μεταγενέστερο στάδιο» κατέληξε.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

 

