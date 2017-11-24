Ατύχημα στην Εθνική για τον Χρήστο Χολίδη: Σώθηκε από καθαρή τύχη

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Μια μεγάλη περιπέτεια αντιμετώπισε ο Χρήστος Χολίδης που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή. Ο γνωστός τραγουδιστής επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη όταν στην εθνική Αθηνών – Λαμίας έσκασε ξαφνικά το λάστιχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, το αμάξι άρχισε να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του αλλά ευτυχώς, λόγω του μεγάλου πλάτους του δρόμου δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Ο Χρήστος Χολίδης κατάφερε, τελικά, να σταθεροποιήσει και να σταματήσει την πορεία του οχήματος αλλά κλήθηκε να αντιμετωπίσει άλλη μια ατυχία…

Το κινητό του είχε κλείσει από μπαταρία κι έτσι δεν μπορούσε να καλέσει βοήθεια. Αναγκάστηκε, λοιπόν, να μείνει στον δρόμο 11 ολόκληρες ώρες οπότε και εμφανίστηκε η Αστυνομία εθνικών οδών που τον βοήθησε.