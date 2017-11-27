«Υποθαλάσσια» πλέον τα beach bars στα Χανιά – Η μανία του ανεμοστρόβιλου (Photos)

Τα αποτελέσματα της μεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή των Χανίων στα τέλη Οκτωβρίου, κατέγραψε ένας χειμερινός κολυμβητής με υποβρύχια φωτογραφική μηχανή.

Όπως φαίνεται από τα υποβρύχια πλάνα, στην παραλία των Αγίων Αποστόλων οι καταστηματάρχες δεν πρόλαβαν να απομακρύνουν τον εξοπλισμό τους, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο βυθό ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπέζια κλπ, επαρκή σε αριθμό για να εξοπλιστεί ένα νέο beach Bar.

Πλέον, σειρά έχει το έργο ανάσυρσης και απομάκρυνσής τους από το βυθό, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των λουόμενων και ρύπανσης της περιοχής από τα υλικά.