search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:26
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.11.2017 08:06

«Υποθαλάσσια» πλέον τα beach bars στα Χανιά – Η μανία του ανεμοστρόβιλου (Photos)

27.11.2017 08:06
«Υποθαλάσσια» πλέον τα beach bars στα Χανιά – Η μανία του ανεμοστρόβιλου (Photos) - Media

 

Τα αποτελέσματα της μεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή των Χανίων στα τέλη Οκτωβρίου, κατέγραψε ένας χειμερινός κολυμβητής με υποβρύχια φωτογραφική μηχανή.

Όπως φαίνεται από τα υποβρύχια πλάνα, στην παραλία των Αγίων Αποστόλων οι καταστηματάρχες δεν πρόλαβαν να απομακρύνουν τον εξοπλισμό τους, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο βυθό ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπέζια κλπ, επαρκή σε αριθμό για να εξοπλιστεί ένα νέο beach Bar.

Πλέον, σειρά έχει το έργο ανάσυρσης και απομάκρυνσής τους από το βυθό, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των λουόμενων και ρύπανσης της περιοχής από τα υλικά.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_0403_1920-1080_new
konstantina-spiropoulou-new
mitsotakis-imerisia-syzitisi
zeugari_new
nolan_odyssey_1604_1920-1080_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
doukas-1
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
Giannis-maraiah
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:25
androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Η αντίστροφη μέτρηση της ατιμωρησίας έχει ξεκινήσει»

konstantina-spiropoulou-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι διακοπές στο Μπέβερλι Χιλς και η τυχαία «συνάντηση» με την Alessandra Ambrosio (Photos)

mitsotakis-imerisia-syzitisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μητσοτάκη στο Documento και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Μυλωνάκη  

1 / 3