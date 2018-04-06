Βαριά ”καμπάνα” της πολεοδομίας σε δημοφιλές beach bar της Μυκόνου

Πρόστιμο – μαμούθ που αγγίζει τις 380.000 ευρώ επέβαλλε η Πολεοδομία Σύρου σε πασίγνωστο και πολυτελές beach bar της Μυκόνου για πολεοδομικές παραβάσεις. Επί μια εβδομάδα οι υπεύθυνοι του καταστήματος γκρέμιζαν για να προλάβουν τα πρόστιμα όμως τελικά δεν τα κατάφεραν και τελικά έπεσαν στην τσιμπίδα του νόμου που τους έκοψε κοστούμι 380.000 ευρώ. Πλέον, οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταβάλλουν μέσα σε 30 ημέρες το ποσό προκειμένου το beach bar να λειτουργήσει.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο δικηγόρος κάτοικος της Μυκόνου κ. Στέλιος Γκαρίπης, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και με μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου κατήγγειλε ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο που βρίσκεται σε μια από τις πιο βεβαρυμένες παραλίες του νησιού των ανέμων οι ιδιοκτήτες, έχουν προβεί σε υπερβολικά εκτεταμένες κατασκευές σε έναν κάβο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στον οποίο όπως επισημαίνει “ πριν από 15 χρόνια δεν πήγαινε ούτε γαϊδουράκι, παρά μόνο ήταν πέρασμα για αγριοκάτσικα” με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του νησιού.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου και ειδικότερα οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποίησαν στις 21 Μαρτίου 2018 αυτοψία στον χώρο και σύμφωνα με όσα διαπίστωσαν επέβαλλαν στις 4 Απριλίου πρόστιμο 380.790 ευρώ. “Κατόπιν σχετικής καταγγελίας μου και δεδομένου ότι εκκρεμεί ενώπιον στις 24.4 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η αίτησή μου για την ακύρωση της αδείας του μνημείου αυθαιρεσίας και αλλαζονείας που «αναδύθηκε» πέρυσι έλαβα γνώση σήμερα της έκθεσης αυτοψίας της Πολεοδομίας Σύρου.

Η έκθεση αυτή που βεβαιώνει κάποιες αυθαιρεσίες θα την προσβάλω άμεσα στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ. Κάπου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότερες συμφορές στη ζωή ενός ανθρώπου οφείλονται στο ότι υπηρετεί λάθος αρχές. Δεν είναι δυνατόν να πνίξουμε το ανυπέρβλητο φυσικό κάλλος της Μυκόνου στην πισίνα κάποιων επιχειρηματιών, ούτε να διακινδυνεύσουμε τη ζωή των τουριστών, στα δαιδαλώδη υπόγεια διαμερίσματα που είναι ορατά μόνο στο … instagram και όχι στις αρμόδιες αρχές” είπε μιλώντας στο protothema.gr ο Στέλιος Γκαρίπης.