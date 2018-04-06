ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:26
06.04.2018 12:27

Βαριά ”καμπάνα” της πολεοδομίας σε δημοφιλές beach bar της Μυκόνου

Πρόστιμο – μαμούθ που αγγίζει τις 380.000 ευρώ επέβαλλε η Πολεοδομία Σύρου σε πασίγνωστο και πολυτελές beach bar της Μυκόνου για πολεοδομικές παραβάσεις. Επί μια εβδομάδα οι υπεύθυνοι του καταστήματος γκρέμιζαν για να προλάβουν τα πρόστιμα όμως τελικά δεν τα κατάφεραν και τελικά έπεσαν στην τσιμπίδα του νόμου που τους έκοψε κοστούμι 380.000 ευρώ. Πλέον, οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταβάλλουν μέσα σε 30 ημέρες το ποσό προκειμένου το beach bar να λειτουργήσει. 

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο δικηγόρος κάτοικος της Μυκόνου κ. Στέλιος Γκαρίπης, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και με μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου κατήγγειλε ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο που βρίσκεται σε μια από τις πιο βεβαρυμένες παραλίες του νησιού των ανέμων οι ιδιοκτήτες, έχουν προβεί σε υπερβολικά εκτεταμένες κατασκευές σε έναν κάβο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στον οποίο όπως επισημαίνει “ πριν από 15 χρόνια δεν πήγαινε ούτε γαϊδουράκι, παρά μόνο ήταν πέρασμα για αγριοκάτσικα” με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του νησιού. 

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου και ειδικότερα οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποίησαν στις 21 Μαρτίου 2018 αυτοψία στον χώρο και σύμφωνα με όσα διαπίστωσαν επέβαλλαν στις 4 Απριλίου πρόστιμο 380.790 ευρώ. “Κατόπιν σχετικής καταγγελίας μου και δεδομένου ότι εκκρεμεί ενώπιον στις 24.4 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η αίτησή μου για την ακύρωση της αδείας του μνημείου αυθαιρεσίας και αλλαζονείας που «αναδύθηκε» πέρυσι έλαβα γνώση σήμερα της έκθεσης αυτοψίας της Πολεοδομίας Σύρου.

Η έκθεση αυτή που βεβαιώνει κάποιες αυθαιρεσίες θα την προσβάλω άμεσα στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ. Κάπου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότερες συμφορές στη ζωή ενός ανθρώπου οφείλονται στο ότι υπηρετεί λάθος αρχές. Δεν είναι δυνατόν να πνίξουμε το ανυπέρβλητο φυσικό κάλλος της Μυκόνου στην πισίνα κάποιων επιχειρηματιών, ούτε να διακινδυνεύσουμε τη ζωή των τουριστών, στα δαιδαλώδη υπόγεια διαμερίσματα που είναι ορατά μόνο στο … instagram και όχι στις αρμόδιες αρχές” είπε μιλώντας στο protothema.gr ο Στέλιος Γκαρίπης. 

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Η αντίστροφη μέτρηση της ατιμωρησίας έχει ξεκινήσει»

konstantina-spiropoulou-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι διακοπές στο Μπέβερλι Χιλς και η τυχαία «συνάντηση» με την Alessandra Ambrosio (Photos)

mitsotakis-imerisia-syzitisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μητσοτάκη στο Documento και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Μυλωνάκη  

zeugari_new
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος: Γιατί προτιμά τους ελεύθερους από τους παντρεμένους σύμφωνα με αμερικανική έρευνα

nolan_odyssey_1604_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Ο Christopher Nolan χάρισε μια συναρπαστική ματιά από την ταινία στο CinemaCon (photos/video)

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Giannis-maraiah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

