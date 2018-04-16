ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 10:46
16.04.2018 07:43

Αποσύρεται η «σιδηρά κυρία» της Vogue, Αν Γουίντουρ που διαμόρφωσε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας

Το τελευταίο διάστημα το ζήτημα μονοπωλεί τις συζητήσεις στη βιομηχανία της μόδας. «Είναι αλήθεια» αναρωτιούνται όλοι. Τις φήμες φούντωσε ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ της New York Post την περασμένη εβδομάδα που υποστήριζε ότι η “βασιλεία” της Αν Γουίντουρ, της γυναίκας που είναι εκδότρια της αμερικανικής Vogue από το 1988 και καλλιτεχνική διευθύντρια της εκδοτικής Condé Nast από το 2013 φτάνει στο τέλος της.

Ο συντάκτης του άρθρου, που επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές, έγραψε ότι η “Σιδηρά Κυρία της Μόδας”, θα φύγει το καλοκαίρι, αφού ολοκληρώσει το τεύχος του Σεπτεμβρίου που είναι το μεγαλύτερο της χρονιάς και το οποίο η ίδια καθιέρωσε ως τη ναυαρχίδα των τευχών, όταν συμφώνησε να αφήσει τον κινηματογραφιστή R. J. Cutler να βιντεοσκοπήσει τη δημιουργία του.

Οι φήμες ήταν διάχυτες στον κόσμο της μόδας εδώ και πολλούς μήνες. Μέχρι το ρεπορτάζ της The Post όμως κανείς δεν είχε τολμήσει να αποτυπώσει στο χαρτί τις φήμες. Ήταν και είναι πολύ δύσκολο για όλους στη συγκεκριμένη βιομηχανία να το φανταστούν γιατί η Γουίντουρ διαμορφώνει την εμπειρία της μόδας εδώ και δεκαετίες.

Πάντως, από την εκδοτική εταιρεία η αποχώρηση της Γουίντουρ, για την ώρα τουλάχιστον, διαψεύδεται κατηγορηματικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

