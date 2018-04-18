Κρήτη: Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε δύο βρέφη – Σοβαρά τραυματισμένη η αναισθησιολόγος

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Σοβαρά τραυματίστηκε γιατρός αναισθησιολόγος στο Ηράκλειο σε τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη λίγα μέτρα πριν την είσοδο του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης.
Όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ το Κέντρο του ΕΚΑΒ, η γιατρός επέβαινε σε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε από τον ‘Αγιο Ηράκλειο δύο νεογνά για νοσηλεία στο Τμήμα Νεογνών.
Το ασθενοφόρο αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα, αλλά προσέκρουσε σε αγροτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η αναισθησιολόγος να υποστεί κατάγματα σε διάφορα σημεία του άνω κορμού.
Τα δύο νεογνά τα οποία είναι δίδυμα, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν, ενώ καλά στην υγεία της είναι και η δεύτερη γιατρός που επέβαινε στο όχημα του ΕΚΑΒ. Η αναισθησιολόγος νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Βενιζελείου, ενώ τα νεογνά στο τμήμα νεογνών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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