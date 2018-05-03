Πεντάγωνο: Κινέζοι στόχευαν πιλότους με λέιζερ στρατιωτικού τύπου

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Κινέζοι υπήκοοι στόχευσαν κατ’ επανάληψη με λέιζερ στρατιωτικού τύπου Αμερικανούς πιλότους που εκτελούσαν πτήσεις γύρω από τη βάση τους στο Τζιμπουτί, υποστηρίζει το Πεντάγωνο.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ διαμαρτυρήθηκε επισήμως και ζήτησε από το Πεκίνο να ερευνήσει τα επεισόδια αυτά που σημειώθηκαν πριν από πολλές εβεδομάδες, ανέφερε μια εκπρόσωπος, η Ντέινα Γουάιτ. “Πρόκειται για πολύ σοβαρά γεγονότα. Αυτή η πρακτική θέτει σε πραγματικό κίνδυνο τους αεροπόρους μας”, είπε.

Δύο πιλότοι ενός μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 τραυματίστηκαν ελαφρά στα μάτια ενώ ετοιμάζονταν να προσγειωθούν στη βάση στο Τζιμπουτί, σύμφωνα με μια άλλη εκπρόσωπο, τη Σέριλ Κλίνκελ.

Η βάση Καμπ Λιμόνιερ, που βρίσκεται στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Τζιμπουτί, είναι η μοναδική μόνιμη αμερικανική βάση στην αφρικανική ήπειρο. Χρησιμοποιείται κυρώις για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην ανατολική Αφρική και την Υεμένη. το 2017 η Κίνα εγκαινίασε μια ναυτική βάση στο Τζιμπουτί, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από εκείνη των ΗΠΑ.

Η Ντέινα Γουάιτ δήλωσε “πεπεισμένη” ότι οι υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των λέιζερ ήταν Κινέζοι. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι τα λέιζερ προέρχονταν κατά πάσα πιθανότητα από την κινεζική βάση.