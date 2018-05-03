search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:28
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.05.2018 20:46

Πεντάγωνο: Κινέζοι στόχευαν πιλότους με λέιζερ στρατιωτικού τύπου

03.05.2018 20:46
ΗΠΑ: 50 στρατιωτικοί υπέστησαν εγκεφαλικές κακώσεις στον βομβαρδισμό βάσης στο Ιράκ - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Κινέζοι υπήκοοι στόχευσαν κατ’ επανάληψη με λέιζερ στρατιωτικού τύπου Αμερικανούς πιλότους που εκτελούσαν πτήσεις γύρω από τη βάση τους στο Τζιμπουτί, υποστηρίζει το Πεντάγωνο.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ διαμαρτυρήθηκε επισήμως και ζήτησε από το Πεκίνο να ερευνήσει τα επεισόδια αυτά που σημειώθηκαν πριν από πολλές εβεδομάδες, ανέφερε μια εκπρόσωπος, η Ντέινα Γουάιτ. “Πρόκειται για πολύ σοβαρά γεγονότα. Αυτή η πρακτική θέτει σε πραγματικό κίνδυνο τους αεροπόρους μας”, είπε.

Δύο πιλότοι ενός μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 τραυματίστηκαν ελαφρά στα μάτια ενώ ετοιμάζονταν να προσγειωθούν στη βάση στο Τζιμπουτί, σύμφωνα με μια άλλη εκπρόσωπο, τη Σέριλ Κλίνκελ.

Η βάση Καμπ Λιμόνιερ, που βρίσκεται στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Τζιμπουτί, είναι η μοναδική μόνιμη αμερικανική βάση στην αφρικανική ήπειρο. Χρησιμοποιείται κυρώις για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην ανατολική Αφρική και την Υεμένη. το 2017 η Κίνα εγκαινίασε μια ναυτική βάση στο Τζιμπουτί, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από εκείνη των ΗΠΑ.

Η Ντέινα Γουάιτ δήλωσε “πεπεισμένη” ότι οι υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των λέιζερ ήταν Κινέζοι. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι τα λέιζερ προέρχονταν κατά πάσα πιθανότητα από την κινεζική βάση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
i-play-rocky_trailer-en-us-1920w

«I Play Rocky»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για την απίστευτη ιστορία του Sylvester Stallone

papaioannou-new

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους»

afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

KIA_STONIC_GT_001
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:28
i-play-rocky_trailer-en-us-1920w

«I Play Rocky»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για την απίστευτη ιστορία του Sylvester Stallone

papaioannou-new

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους»

afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

1 / 3