Στο νοσοκομείο η Βούλα Πατουλίδου (Video)

Ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει την έστειλε στο νοσοκομείο.

Ο λόγος για την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία ανήρτησε βίντεο από το νοσοκομείο στη σελίδα της στο Facebook.

Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα υγείας της την εμπόδισε να παρεβρεθεί σε εκδήλωση με θέμα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

«Προβλήματα υγείας δεν μου επέτρεψαν να παρεβρεθώ στην εκδήλωση της Αντιπεριφέρειας Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης με σκοπό την ευαισθητοποίηση μας στο θέμα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών, που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Παλατάκι (Κυβερνείο) στην Καλαμαριά» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, έστειλε το δικό της μήνυμα για την μεταμόσχευση μυελού των οστών, γράφοντας: «Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα για τα παιδιά και τους ενήλικες που χρειάζονται την αγάπη και την αλληλεγγύη μας, που χρειάζονται κάτι από εμάς, από τον οργανισμό μας, για να μπορέσουν να χαμογελάσουν ξανά στη ζωή…».