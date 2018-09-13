Δίαιτα 5:2 – Η διατροφή που κάνει «πάταγο» για τα αποτελέσματά της!

Η “διαλείπουσα” ή “διαλειμματική” νηστεία είναι ένα πλάνο διατροφής που περιλαμβάνει την τακτική νηστεία.

Η δίαιτα 5:2, επίσης γνωστή και ως διατροφή νηστείας, είναι σήμερα μία από τις πιο δημοφιλείς δίαιτες. Έγινε ευρύτερα γνωστή και διαδόθηκε από τον Βρετανό γιατρό και δημοσιογράφο, Michael Mosley.

Εκείνος ήταν που την ονόμασε “δίαιτα 5:2”, επειδή για πέντε ημέρες της εβδομάδας το άτομο τρώει κανονικά, ενώ τις άλλες δύο περιορίζει τις θερμίδες σε μόλις 500-600 ανά ημέρα.

Αυτό το πλάνο είναι στην πραγματικότητα περισσότερο ένα πρότυπο διατροφής παρά μια δίαιτα αδυνατίσματος. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με το ποιες τροφές πρέπει να τρώει κανείς, αλλά μόνο για το πότε επιτρέπεται να τρώει.

Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αυτό τον τρόπο διατροφής πιο εύκολο να τον ακολουθήσουν σε σύγκριση με μια παραδοσιακή δίαιτα περιορισμένων θερμίδων.

Πώς να κάνετε τη δίαιτα 5:2

Η δίαιτα 5:2 είναι πολύ απλό να εξηγηθεί. Για πέντε ημέρες την εβδομάδα, μπορείτε να φάτε κανονικά και δεν έχετε να ανησυχείτε για τον περιορισμό των θερμίδων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα είναι καλό να τρώτε υπερβολικά. Απλά ότι μπορείτε να τρώτε ό,τι θέλετε μέσα στα λογικά, καθημερινά πλαίσια διατροφής.

Στη συνέχεια, κατά τις άλλες δύο ημέρες, πρέπει να μειώσετε την πρόσληψη θερμίδων σας στο ένα τέταρτο των ημερήσιων αναγκών σας. Αυτό είναι περίπου 500 θερμίδες ανά ημέρα για τις γυναίκες και 600 για τους άνδρες.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιεσδήποτε δύο ημέρες της εβδομάδας επιθυμείτε, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία ενδιάμεση ημέρα που θα τρώτε κανονικά.

Ένας απλός τρόπος να σχεδιάσετε την εβδομάδα σας είναι να νηστεύετε τη Δευτέρα και την Πέμπτη, με 2 ή 3 μικρά γεύματα και να τρώτε κανονικά για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Οφέλη της δίαιτας 5:2 για την υγεία

Υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που έχουν αναλύσει τη δίαιτα 5:2 διατροφή διεξοδικά. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με τη διαλείπουσα νηστεία γενικά, οι οποίες δείχνουν εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η διαλείπουσα νηστεία φαίνεται να είναι ευκολότερο να την ακολουθήσετε σε σύγκριση με τον συνεχή περιορισμό των θερμίδων.

Μια μελέτη έδειξε ότι η δίαιτα 5:2 οδηγεί σε απώλεια βάρους με αποτελέσματα πολύ παρόμοια με τον τακτικό περιορισμό των θερμίδων. Επιπλέον, η δίαιτα αυτή είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση των επιπέδων της ινσουλίνης και τη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Η δίαιτα 5:2 ως “εργαλείο” απώλειας βάρους

Αν θέλετε να χάσετε βάρος, η δίαιτα 5:2 διατροφή μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, όταν γίνεται σωστά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι αυτό το πρότυπο διατροφής σας βοηθά να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες συνολικά.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να μην αντισταθμίζετε τις ημέρες νηστείας τρώγοντας πολύ περισσότερο τις υπόλοιπες ημέρες. Η διαλείπουσα νηστεία δεν προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια βάρους από ό,τι ο τακτικός περιορισμός των θερμίδων.

Τούτου λεχθέντος, οι δίαιτες που έχουν ως γενική αρχή τους τη διαλείπουσα νηστεία, παρόμοιες με τη δίαιτα 5:2, έχουν αποδειχτεί πολλά υποσχόμενες σε μια σειρά ερευνών σχετικά με την απώλεια βάρους:

Μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι η δίαιτα νηστείας προκαλεί απώλεια βάρους της τάξης του 3-8% κατά τη διάρκεια 3-24 εβδομάδων.

Στην ίδια μελέτη, οι συμμετέχοντες έχασαν 4-7% της περιμέτρου της μέσης τους, πράγμα που σημαίνει ότι έχασαν πολύ λίπος από την περιοχή της κοιλιάς.

Η διαλείπουσα νηστεία προκαλεί πολύ μικρότερη μείωση στη μυϊκή μάζα από ότι η απώλεια βάρους με τον συμβατικό περιορισμό των θερμίδων.

Η διαλείπουσα νηστεία είναι ακόμη πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με άσκηση.

Πηγή: iatropedia