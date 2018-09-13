Επίθεση χούλιγκαν σε σύνδεσμο της ΑΕΚ στον Κολωνό: Ένας τραυματίας – 15 προσαγωγές

Περίπου τριάντα άτομα επιτέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε σύνδεσμο της ΑΕΚ στον Κολωνό και προκάλεσαν υλικές ζημιές στα γραφεία και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τραυμάτισαν ελαφρά έναν άνδρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 21:15 άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε μηχανές, σταμάτησαν έξω από τον σύνδεσμο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αθανάτων και Αυλώνος και άρχισαν να σπάνε τα τζάμια των γραφείων του, αλλά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούσαν ρόπαλα και μολότοφ

Αμέσως μετά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία προχώρησε αργότερα σε δεκαπέντε προσαγωγές.