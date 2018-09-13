search
Μιχάλης Λαγάνης ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ

13.09.2018 20:28

Επίθεση χούλιγκαν σε σύνδεσμο της ΑΕΚ στον Κολωνό: Ένας τραυματίας – 15 προσαγωγές

13.09.2018 20:28
Επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο της Ρόδου: Απειλές, γροθιές και το «ιπτάμενο» μαχαίρι - Media

 

Περίπου τριάντα άτομα επιτέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε σύνδεσμο της ΑΕΚ στον Κολωνό και προκάλεσαν υλικές ζημιές στα γραφεία και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τραυμάτισαν ελαφρά έναν άνδρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 21:15 άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε μηχανές, σταμάτησαν έξω από τον σύνδεσμο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αθανάτων και Αυλώνος και άρχισαν να σπάνε τα τζάμια των γραφείων του, αλλά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούσαν ρόπαλα και μολότοφ

Αμέσως μετά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία προχώρησε αργότερα σε δεκαπέντε προσαγωγές.

