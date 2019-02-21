Ελβετία: Ένας νεκρός και τρεις σοβαρά τραυματίες από τη χιονοστιβάδα στο Κραν Μοντανά (video)

Η σφοδρή χιονοστιβάδα που έπληξε το γνωστό χειμερινό θέρετρο της Ελβετίας, Κραν Μοντανά, άφησε πίσω της έναν νεκρό και τρεις σοβαρά τραυματίες.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι (τοπική ώρα), την ώρα που η πίστα Κανταχάρ, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων στον παγετώνα Πλεν-Μορτ, ήταν γεμάτη κόσμο.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την χιονοστιβάδα έχει κάνει την εμφάνισή του στα social media, τραβηγμένο από την κάμερα που είχε στο κράνος του ένας άλλος που βρισκόταν πιο ψηλά εκείνη τη στιγμή.