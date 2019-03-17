Καταγγελία – σοκ Ολυμπιακού για επίθεση χούλιγκαν με μαχαίρι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καταγγελία-σοκ από πλευράς Ολυμπιακού!
Μετά τη διακοπή στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν λόγο για απόπειρα επίθεσης χούλιγκαν με μαχαίρι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, διαψεύδεται η χειροδικία σε βάρος του διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, με τον παράγοντα των Πειραιωτών να μην βρίσκεται καν στο σημείο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού.
Πηγή: sport-fm.gr
