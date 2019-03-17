search
17.03.2019 17:56

Καταγγελία – σοκ Ολυμπιακού για επίθεση χούλιγκαν με μαχαίρι

17.03.2019 17:56
Καταγγελία-σοκ από πλευράς Ολυμπιακού!

 

Καταγγελία-σοκ από πλευράς Ολυμπιακού! 

Μετά τη διακοπή στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν λόγο για απόπειρα επίθεσης χούλιγκαν με μαχαίρι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, διαψεύδεται η χειροδικία σε βάρος του διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, με τον παράγοντα των Πειραιωτών να μην βρίσκεται καν στο σημείο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού.

Πηγή: sport-fm.gr

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θόλωσα γιατί μου έκανε παρατήρηση για τις κάλτσες μου, είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «Σπίτι της Τουρκίας» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν – Την Τρίτη στις 21:00

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Έκανε ωτοστόπ σε δύο γυναίκες για να την μεταφέρουν λόγω απεργίας των ταξί – Η απίθανη ανάρτηση

ΥΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ελπίς: «Είμαστε σε οριακή κατάσταση. Ένας νοσηλευτής για 25 ασθενείς»

ΚΟΣΜΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Και το Βέλγιο θα αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

MEDIA
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

