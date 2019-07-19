Κιάτο: Σκότωσε τη μάνα του για τη σύνταξη και την έθαψε στην αυλή – Oμολόγησε ο γιος της ηλικιωμένης

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Στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε θαμμένη ηλικιωμένη που αγνοείτο από τον Νοέμβριο, ενώ η αστυνομική έρευνα είχε στραφεί στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
Αρχικά έγινε γνωστό πως κρατείται συγγενικό της πρόσωπο και σύμφωνα με το korinthostv.gr ο γιος της ήταν αυτός που έθαψε τη μητέρα του.
Όπως ομολόγησε ο ίδιος στους αστυνομικούς, δεν είχε χρήματα και ήθελε τη σύνταξη.
Πηγή: korinthostv.gr
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