Το Φεστιβάλ της Βενετίας τίμησε τον Κώστα Γαβρά για το σύνολο της καριέρας του

Ο Κώστας Γαβράς τιμήθηκε για την “ιδιαίτερα πρωτότυπη συμβολή του στην καινοτομία του σύγχρονου κινηματογράφου” από το Φεστιβάλ της Βενετίας όπου ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παρουσίασε τη νέα του ταινία, με αντικείμενο την κρίση χρέους στην Ελλάδα.

Στον 86χρονο δημιουργό του “Z” και του “Αγνοούμενου” απονεμήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου το βραβείο Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmaker.

Στο Φεστιβάλ προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα, εκτός συναγωνισμού, η νέα ταινία του Γαβρά, το “Ενήλικοι στο Δωμάτιο” που βασίζεται στο βιβλίο του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη και αφορά τις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους το 2015.

“Υπάρχουν πολλές μπερδεμένες πολιτικές στην Ευρώπη, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποσαφηνιστούν, όχι με τον τρόπο που ξεκαθαρίζονται τα τελευταία χρόνια”, σχολίασε ο Γαβράς στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αναφερόμενος στις ανησυχίες για την άνοδο του λαϊκισμού.

“Ελπίζω πως όλα αυτά θα αλλάξουν”, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ