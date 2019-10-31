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31.10.2019 16:30

Στρατοδικείο περνά ο πρώην καταδρομέας για το «Μακεδονία Ξακουστή»

31.10.2019 16:30
Στρατοδικείο περνά ο πρώην καταδρομέας για το «Μακεδονία Ξακουστή» - Media

 

Περίπου 8 μήνες μετά, ο Μανώλης Μπούχλης που πλέον έχει ολοκληρώσει τη θητεία του στις ειδικές δυνάμεις του στρατού, έλαβε κλητήριο.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στις 5 Νοεμβρίου αναμένεται να εκδικαστεί στο Στρατοδικείο Λάρισας η υπόθεση του πρώην καταδρομέα, Μανώλη Μπούχλη που τον Μάρτιο του 2019 είχε ανεβάσει βίντεο στο οποίο φαινόταν ο ίδιος να τραγουδά το “Μακεδονία Ξακουστή” κατά τη διάρκεια άλματος που είχε πραγματοποιήσει με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό ελικόπτερο.

Το βίντεο αυτό είχε προκαλέσει σάλο καθώς το ΓΕΣ είχε τότε προχωρήσει σε διοικητική εξέταση του θέματος, μια ενέργεια που πυροδότησε πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

Περίπου 8 μήνες μετά, ο Μανώλης Μπούχλης που πλέον έχει ολοκληρώσει τη θητεία του στις ειδικές δυνάμεις του στρατού, έλαβε κλητήριο με το οποίο καλείται να κάτσει στο εδώλιο του Στρατοδικείου Λάρισας στις 5 Νοεμβρίου για την υπόθεση.

Όπως ανέφερε στο Flashnews.gr, o Μανώλης Μπούχλης:

«Σύμφωνα με το κλητήριο, δικάζομαι για το γεγονός ότι κρατούσα κινητό και τραβούσα βίντεο, για ζήτημα της σωματικής ακεραιτότητας των υπολοίπων στρατιωτών και για εθνικό ζήτημα καθώς υποτίθεται ότι φαίνεται στρατιωτικό υλικό και περιοχή που μπορούν να δουν και να πάρουν άλλες χώρες».

Τι συνέπειες μπορεί να επιφέρει στο στρατοδικείο στον πρώην καταδρομέα; Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η ποινή που μπορεί να του επιβληθεί μπορεί να φτάσει ακόμα και τη φυλάκιση με αναστολή. Όπως όμως, ευελπιστεί ο Μανώλης Μπούχλης, «πιστεύω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί…».

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