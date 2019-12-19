«Χείμαρρος» ο Χρήστος Χολίδης για την ακύρωση της συνεργασίας με την Άντζελα Δημητρίου (Video)

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Για πρώτη φορά μετά τη διάλυση του μουσικού σχήματος με την Άντζελα Δημητρίου, ο Χρήστος Χολίδης μίλησε ανοιχτά για όλα όσα έγιναν, στην εκπομπή Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν… χείμαρρος.

“Τα μαγαζιά που δουλεύουμε δεν είναι δικά μας, αν ο άλλος θέλει να το κλείσει, το κλείνει. Ο τρόπος που έγινε ήταν άσχημος. Λυπάμαι πάρα πολύ που ο κόσμος έμεινες χωρίς δουλειά τέτοιες μέρες, αλλά δεν ζητάω συγγνώμη γιατί δεν έκανα λάθος. Δεν έφτιαξα κάπου, έκανα ό,τι μου ζητήθηκε, ήμουν επαγγελματίας από το Α ως το Ω και δεν είναι στο χέρι μου να ανοίξω ένα μαγαζί που δεν είναι δικό μου. Η απόφαση ήταν του επιχειρηματία. Εγώ ενημερώθηκα μέσω του μαέστρου και με πείραξε πάρα πολύ.

Όταν την προηγούμενη μέρα εγώ ρωτάω “παιδιά πως πάμε αύριο από κόσμο;” και δεν ξέρουν, κάτι γίνεται. Ακόμη και σήμερα δεν με έχει πάρει κανείς τηλέφωνο να μου πει κάτι. Τα 350 άτομα που άκουσα εγώ, μπορεί να μην καλύπτουν τα έξοδα αυτού του μαγαζιού.

Στην πρόβα ήμουν με τα χέρια στις τσέπες. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι αν είσαι με τα χέρια στις τσέπες, χαλάει σχήμα. Ήταν να ξεκινήσουμε 15 Νοεμβρίου, κάθε φορά άλλαζε η ημερομηνία. Το μάθαινα πάντα τελευταία στιγμή. Εμείς είχαμε κανονίσει και εκπομπές και η Άντζελα Δημητρίου είχε κανονίσει ένα φιλανθρωπικό να ανάψει το δέντρο στον Βόλο και ήταν ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή ανοίγαμε. Τρέχαμε. Θα μπορούσαμε να μην ανοίξουμε εκείνη τη μέρα γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι. Εμείς ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη κάνουμε δύο πρόβες για να ανοίξουμε Παρασκευή. Περιμένεις, λοιπόν, να βγει ένα δελτίο τύπου από την επιχείρηση ότι ανοίγουμε την άλλη Παρασκευή, όπως συμβαίνει σε όλα τα σχήματα”, είπε ο Χρήστος Χολίδης και συνέχισε:

“Δεν ήταν κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Το πρώτη φορά είναι να μαθαίνεις μετά από πέντε μέρες, να με παίρνει ο Γιώργος Γιαννιάς και να μου λέει τέλος. Δεν τον βρήκα ποτέ τον επιχειρηματία. Δεν είναι ωραίο να χρεώνομαι εγώ ότι έφαγα χαστούκι από την Άντζελα Δημητρίου, ότι πλακωθήκαμε, ότι ήμουν αδιάφορος στην πρόβα… Εσείς πιστεύετε ότι μια καριέρα 40 χρόνων η Άντζελα Δημητρίου την έχτισε με κλωτσιές και με μπουνιές; Επειδή έγινε ένας τσακωμός στην προηγούμενή της συνεργασία, πιστεύετε ότι αυτό γίνεται συνέχεια;

Άκουσα και το άλλο, ότι εγώ άφησα άνεργους στη Θεσσαλονίκη και διασκεδάζω στη Βανδή. Αλήθεια; Είχα κανένα μαγαζί και είπα φεύγω, γεια σας; Με πήραν οι γονείς μου και μου είπαν γιατί μάλωσες; Αυτό είναι το χειρότερό μου”.

Για δημοσιεύματα που έλεγαν πως ο Χρήστος Χολίδης διασκέδαζε στην Δέσποινα Βανδή με νέα σύντροφο, ο τραγουδιστής είπε: “Δίπλα σε αυτή την κοπέλα καθόταν ο σύζυγός της”.

Ο Χρήστος Χολίδης αναφέρθηκε και στην κόντρα που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Είχα κάποια δικαστικά που έχεις περάσει κι εσύ. Εκεί σε συμπάθησα πάρα πολύ, γιατί δεν τα πηγαίναμε καλά εμείς οι δύο. Με ενόχλησε κάτι που είχες πει και είχες κάνει και στο κράτησα, δηλαδή, έχουμε να βρεθούμε από τότε. Σε συμπάθησα για το πρόβλημα που είχες, γιατί είχα ακριβώς το ίδιο και φανταζόμουν τι περνάς και είναι πολύ σκληρό”.

Πηγή: zappit.gr