«Λύγισε» η Βούλα Πατουλίδου όταν είδε τον γιο της από την Αμερική (Video)

Την αγωνία της για τον 21χρονο γιο της Γιώργο Ζαρζαβατσίδη που σπουδάζει στις ΗΠΑ εξέφρασε η Βούλα Πατουλίδου, μιλώντας στην εκπομπή “Φωλιά των ΚούΚου”.

«Είμαι η κλασική Ελληνίδα μάνα, που το παιδί της αυτήν τη στιγμή ζει σε μια άλλη χώρα. Ξέρω πως δεν είμαι η μόνη. Όποιος γονιός, όμως, πει πως έχει συνηθίσει λέει ψέματα» είπε μεταξύ άλλων η Βούλα Πατουλίδου όταν στο άλλο παράθυρο εμφανίστηκε ο γιος της με την πρώτη γυναίκα χρυσή ολυμπιονίκης στην Ελλάδα να “λυγίζει” μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για όλους στο πλατό.

