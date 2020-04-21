«Έφοδος» της Επιθεώρησης Εργασίας στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών»

Έλεγχος στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών», στην Κολοκοτρώνη 8, πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της Επιθεώρησης Εργασίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Κατά τον έλεγχο στα γραφεία, σύμφωνα με το efsyn.gr, βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι, μέλη του νόμιμου προσωπικού ασφαλείας, τα ονόματα των οποίων κατέγραψαν οι επιθεωρητές.

Οι υπάλληλοι, αφού εξέτασαν τον χώρο των γραφείων, αποχώρησαν από την εφημερίδα.