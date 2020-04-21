search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 06:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2020 12:47

«Έφοδος» της Επιθεώρησης Εργασίας στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών»

21.04.2020 12:47
«Έφοδος» της Επιθεώρησης Εργασίας στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» - Media

 

Έλεγχος στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών», στην Κολοκοτρώνη 8, πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της Επιθεώρησης Εργασίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Κατά τον έλεγχο στα γραφεία, σύμφωνα με το efsyn.gr, βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι, μέλη του νόμιμου προσωπικού ασφαλείας, τα ονόματα των οποίων κατέγραψαν οι επιθεωρητές.

Οι υπάλληλοι, αφού εξέτασαν τον χώρο των γραφείων, αποχώρησαν από την εφημερίδα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vivlio_drougou_sel27
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Η σκιά του πατέρα

vivlio_mprountzaki_sel26
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Η Μέση Ανατολή ως πεδίο ερμηνείας

Athens-Epidaurus-Festival copy
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι παραστάσεις στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 2026

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροαπαλλαγή με αστερίσκους: Εκτός κινήτρων όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες της ΑΑΔΕ

ab_vasilopoulos_new
BUSINESS

Ρομποτικά συστήματα καθαρισμού από Gerobo International σε καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος πανελλαδικά με στόχο αποδοτικότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

loutsa
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής πρόσκρουσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 06:55
vivlio_drougou_sel27
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Η σκιά του πατέρα

vivlio_mprountzaki_sel26
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Η Μέση Ανατολή ως πεδίο ερμηνείας

Athens-Epidaurus-Festival copy
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι παραστάσεις στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 2026

1 / 3