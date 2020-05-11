Γέλια: Νέος χαρακτήρας του Έντι Μέρφι – Ο τραγουδιστής που κοιμήθηκε με τη Νταϊάνα Ρος και σκότωσε τη γάτα του Μπέρι Γκόρντι (Video)

Ο Έντι Μέρφι επέστρεψε δυναμικά για να φέρει το γέλιο σε όσους το έχουν ανάγκη.

Ο 59χρονος σταρ παρουσίασε έναν ολοκαίνουργιο χαρακτήρα, έναν κορυφαίο τραγουδιστή με το όνομα Murray Murray, ο οποίος ξανακοιτάζει πίσω στη ζωή του σε ένα ξεκαρδιστικό σκετς που μοιράστηκε την Κυριακή.

Η κωμική ιδιοφυΐα φορούσε κοστούμι και γκρι περούκα για να υποδηθεί τον Murray Murray, τραγουδιστή από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Το «εγώ» του χαρακτήρα είναι εκτός ελέγχου, καθώς μιλάει για τον εαυτό του σαν να είναι ήρωας.

Φαίνεται να έχει εμπνευστεί τον χαρακτήρα από τον Ray Charles και τον Little Richard.

Ο χαρακτήρας Murray Murray καυχιέται για το παρελθόν του καθισμένος σε πολυθρόνες του κινηματογράφου.

Ο χαρακτήρας είπε ότι είχε ερωτική σχέση με τις Diana Ross, Gladys Knight και Tina Turner και ότι σκότωσε τη γάτα του Berry Gordy.

«Αν έχεις πικάπ, ξέρεις τον Murray Murray», λέει με χαμόγελο. «Μπορούσα να τραγουδήσω πριν μπορώ να μιλήσω», λέει ο χαρακτήρας που μιλάει γρήγορα, φοράει γυαλιά ηλίου και κρατάει ένα μπαστούνι.

«Όσα είμαι είναι δώρο του Θεού», λέει.

Στη συνέχεια, μοιράζεται ένα παλιό κλιπ του Μπαράκ Ομπάμα που λέει: «Θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους διασκεδαστές μας».

Σε άλλο απόσπασμα Ρέι Τσαρλς λέει, «Του άρεσε πολύ η μουσική».

Στη συνέχεια, ο Murray Murray λέει ότι δεν σκότωσε τη γάτα του Berry Gordy, αλλά έκανε τη γάτα να σκοτωθεί.