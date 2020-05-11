ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:18
11.05.2020 17:04

Γέλια: Νέος χαρακτήρας του Έντι Μέρφι – Ο τραγουδιστής που κοιμήθηκε με τη Νταϊάνα Ρος και σκότωσε τη γάτα του Μπέρι Γκόρντι (Video)

Ο Έντι Μέρφι επέστρεψε δυναμικά για να φέρει το γέλιο σε όσους το έχουν ανάγκη.

Ο 59χρονος  σταρ παρουσίασε έναν ολοκαίνουργιο χαρακτήρα, έναν κορυφαίο τραγουδιστή με το όνομα Murray Murray, ο οποίος ξανακοιτάζει πίσω στη ζωή του σε ένα ξεκαρδιστικό σκετς που μοιράστηκε την Κυριακή.

Η κωμική ιδιοφυΐα φορούσε κοστούμι και γκρι περούκα για να υποδηθεί τον Murray Murray, τραγουδιστή από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Το «εγώ» του χαρακτήρα είναι εκτός ελέγχου, καθώς μιλάει για τον εαυτό του σαν να είναι ήρωας.

Φαίνεται να έχει εμπνευστεί τον χαρακτήρα από τον Ray Charles και τον Little Richard.

Ο χαρακτήρας Murray Murray καυχιέται για το παρελθόν του καθισμένος σε πολυθρόνες του κινηματογράφου.

Ο χαρακτήρας είπε ότι είχε ερωτική σχέση με τις Diana Ross, Gladys Knight και Tina Turner και ότι σκότωσε τη γάτα του Berry Gordy.

«Αν έχεις πικάπ, ξέρεις τον Murray Murray», λέει με χαμόγελο. «Μπορούσα να τραγουδήσω πριν μπορώ να μιλήσω», λέει ο χαρακτήρας που μιλάει γρήγορα, φοράει γυαλιά ηλίου και κρατάει ένα μπαστούνι.

«Όσα είμαι είναι δώρο του Θεού», λέει.

Στη συνέχεια, μοιράζεται ένα παλιό κλιπ του Μπαράκ Ομπάμα που λέει: «Θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους διασκεδαστές μας».

Σε άλλο απόσπασμα  Ρέι Τσαρλς λέει, «Του άρεσε πολύ η μουσική».

Στη συνέχεια, ο Murray Murray λέει ότι δεν σκότωσε τη γάτα του Berry Gordy, αλλά έκανε τη γάτα να σκοτωθεί.

israeli_soldier_christ_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

carabinieri-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

Eddie-Murphy-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

ant1-xatzinikolaou
MEDIA

ΑΝΤ1 και Χαζηνικολάου συνεχίζουν και την επόμενη διετία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
oropos_lewforeio
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

kovesi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

kalxas (1)
ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

israeli_soldier_christ_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

carabinieri-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

Eddie-Murphy-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

