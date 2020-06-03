Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, στην Πιερία – Ανασύρθηκε απανθρακωμένος άντρας

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Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Βαρικού Πιερίας, ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pierianews, to βυτιοφόρο το οποίο κατευθυνόταν επί του αυτοκινητόδρομου προς Θεσσαλονίκη, εξετράπη στο ύψος της αερογέφυρας του Βαρικού, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει απανθρακωμένος άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική.