Πώς να ξεχωρίσετε την ημικρανία από έναν απλό πονοκέφαλο

Οι πονοκέφαλοι είναι ιδιαίτερα συχνοί σε πολλούς από εμάς. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι μισοί ενήλικες πρόκειται να έχουν πονοκέφαλο κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο. Όταν βιώνουμε πόνο στο κεφάλι, τον συγχέουμε αρκετές φορές με την ημικρανία, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη διαφορά τους. Η κατανόηση όμως του τι ακριβώς μας συμβαίνει, είναι αρκετά σημαντική, αφού μόνο έτσι θα καταφέρουμε να λάβουμε την κατάλληλ θεραπεία για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο ενοχλητικής κατάστασης. Ένας ακόμη σοβαρός λόγος που είναι καλό να γνωρίζουμε τις μεταξύ τους διαφορές, είναι γιατί οι ημικρανίες μπορεί να είναι σημάδια υποκείμενων διαταραχών υγείας ή ασθένειας.

Ακριβώς όπως οι πόνοι στο κεφάλι, είναι, σύμφωνα με το portraits.gr επίσης πολύ συχνές και αποτελούν τη μία από τις 10 κορυφαίες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως. Δεν είναι απειλητικές για τη ζωή, αλλά μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία σας. Σύμφωνα με το “The Migraine Trust”, οι ημικρανίες είναι πιο συχνές σε άτομα που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα των 30 έως 40 ετών. Σύμφωνα με το “Γραφείο για την Υγεία των Γυναικών”, το οποίο είναι μέρος του υπουργείου “Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών” των ΗΠΑ, περίπου το 75% των πασχόντων από ημικρανία είναι γυναίκες.

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι αν μπορείτε να ξεχωρίσετε πότε έχετε πονοκέφαλο ή ημικρανία δείτε παρακάτω τις βασικές διαφορές τους:

Τι είναι πονοκέφαλος;

Μιλώντας για πονοκέφαλο, τις περισσότερες φορές αισθανόμαστε δυσάρεστους πόνους στο κεφάλι, που μπορούν να προκαλέσουν πίεση και συνεχή πόνο. Μερικές φορές είναι ήπιοι, ενώ άλλες φορές είναι πιο δυνατοί και γίνονται αντιληπτοί και στις δύο πλευρές του κεφαλιού. Κυρίως η ένταση και ο πόνος βρίσκονται γύρω από το μέτωπο, τους κροτάφους και στον αυχένα. Σύμφωνα με την κλινική “Mayo”, ο πιο κοινός τύπος πονοκέφαλου, είναι μιας έντασης που σημαίνει άγχος, μυϊκή πίεση και στρες.

Πώς να αντιμετωπίσετε τους πονοκεφάλους

Εκτός από τα φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, μπορεί κανείς να κάνει τεχνικές χαλάρωσης, όπως θεραπεία με την εφαρμογή θερμότητας, μασάζ, διαλογισμό και ασκήσεις στον αυχένα.

Ημικρανία

Αν έχετε βιώσει κάποια στιγμή ημικρανία, σίγουρα θα είχατε νιώσει έντονο πόνο και άλλα συμπτώματα, όπως ναυτία, πόνο πίσω από το ένα μάτι ή το αυτί, κηλίδες στην όραση, ευαισθησία στο φως ή τον ήχο και προσωρινή απώλεια όρασης μεταξύ άλλων. Μερικοί άνθρωποι πάσχουν από τόσο σοβαρές ημικρανίες που καταλλήγουν μέχρι και στο νοσοκομείο για να λάβουν άμεση βοήθεια. Τις περισσότερες φορές, ο πόνος εστιάζει στη μία πλευρά του κεφαλιού. Έτσι, εάν αισθάνεστε να είναι έντονος και παλλόμενος σε σημείο που δεν μπορείτε να κάνετε καθημερινές εργασίες, τότε θα μπορούσε να είναι ημικρανία.

Ημικρανία με αύρα και χωρίς αύρα

Οι ημικρανίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ημικρανία με αύρα και ημικρανία χωρίς αύρα. Η αύρα σημαίνει την αίσθηση που βιώνει ένα άτομο πριν πάθει ημικρανία. Εμφανίζεται σαν μία προειδοποίηση 10 έως 30 λεπτά πριν από την επίθεση της ημικρανίας.

Οι αύρες μπορεί να είναι: φώτα και γραμμές που αναβοσβήνουν στο μάτι, μούδιασμα στο πρόσωπο ή στα χέρια, ασυνήθιστη αίσθηση μυρωδιάς, γεύσης ή αφής.

Μερικοί πάσχοντες από ημικρανία μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα μία ή δύο ημέρες πριν από την πραγματική ημικρανία και η φάση είναι γνωστή ως η προδρόμη φάση. Κατά τη διάρκεια της , μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκοιλιότητα, κατάθλιψη, συχνό χασμουρητό, ευερεθιστότητα, δυσκαμψία στο λαιμό και ασυνήθιστη όρεξη για φαγητό.

Αιτίες και θεραπεία της ημικρανίας

Η ημικρανία προκαλείται από συναισθηματικό άγχος, αντισυλληπτικά χάπια, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ορμονικές αλλαγές, εμμηνόπαυση και από κακές συνήθειες με τον ύπνο.

Πώς να τις αντιμετωπίσετε: Τα φάρμακα είναι ένας κοινός τρόπος. Ωστόσο, μία ακόμη καλύτερη λύση είναι η πρόληψη. Σύμφωνα με τους γιατρους για να τις αποτρέψετε, μπορείτε να αποφύγετε τις αιτίες που τις προκαλούν, όπως αλκοόλ και καφεΐνη, λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και διαχείριση του στρες μεταξύ άλλων.