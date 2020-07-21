Σταύρος Παπασταύρου: Με την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση κλείνει ο κύκλος βάναυσης στοχοποίησής μου

Την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση της 14ης Ιουλίου 2020 στο πρόσωπό του επικαλείται, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι «κλείνει οριστικά ένας επώδυνος κύκλος 5 ετών βάναυσης στοχοποίησής του».

Στην ανακοίνωσή του ο Σταύρος Παπασταύρου δηλώνει τα ακόλουθα:

Με την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση της 14ης Ιουλίου 2020 κλείνει οριστικά ένας επώδυνος κύκλος πέντε (5) ετών βάναυσης στοχοποίησής μου. Ο εισαγγελέας κατέληξε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία σε βάρος μου για την ποινική δίωξη που εκκρεμούσε.

Στη διάρκεια των χρόνων αυτών διεξήχθησαν τέσσερις (4) ποινικές προκαταρκτικές εξετάσεις που τελικά όλες κατέληξαν στο αρχείο. Επιβλήθηκε φορολογικό πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ακυρώθηκε στα φορολογικά δικαστήρια που με δικαίωσαν και επί της ουσίας με το σύνολο του ποσού να επιστρέφεται επί κυβέρνησης ΣΎΡΙΖΑ. Τέλος, μου ασκήθηκε μια κακουργηματική ποινική δίωξη για ανυπόστατη κατηγορία που μετά την παραπάνω εισαγγελική πρόταση οδηγείται σε απαλλαγή μου με δικαστικό βούλευμα. Η εισαγγελική πρόταση ακολούθησε την επίσης απαλλακτική κρίση της ανακρίτριας που κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος μου, δεν με κάλεσε καν σε περαιτέρω απολογία.

Τον Μάιο του 2016 έλαβε χώρα ένα βαρύ θεσμικό ατόπημα από τρεις Έλληνες εισαγγελείς. Οι αρμόδιοι για την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης εισαγγελείς με επικεφαλής την κ. Τουλουπάκη «έθαψαν» καταλυτικής αξίας έγγραφο δικαστικής συνδρομής το οποίο με αθώωνε και ήταν μέρος της δικογραφίας. Όφειλαν να με ενημερώσουν για το αθωωτικό αυτό έγγραφο που είχε γίνει μέρος της δικογραφίας καθώς εκκρεμούσε παροχή εξηγήσεων από μένα τον Ιούνιο του 2016. Όφειλαν ακόμη σε κάθε περίπτωση να το αξιολογήσουν ή έστω να το αναφέρουν κατά την σύνταξη του τελικού εισαγγελικού πορίσματος με το οποίο ζητείτο η ποινική μου δίωξη το Νοέμβριο του 2017.

Η απόκρυψη του κρίσιμου αθωωτικού εγγράφου τον Μάιο του 2016 οδήγησε στην καταρχήν καταδίκη μου από τις φορολογικές αρχές αλλά και στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μου για το κακούργημα της απόπειρας απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με διατάξεις που προέβλεπαν τότε ποινή έως και ισόβια κάθειρξη!

Το βαρύτατο αυτό ατόπημα επιβεβαιώνει η εισαγγελική πρόταση της προηγούμενης Τρίτης που αναφέρει:

«Δυστυχώς, καίτοι η δικαστική Συνδρομή από την Κύπρο είχε φτάσει στην Ελλάδα, ήδη από τον Μάιο του 2016, και αυτός παρείχε τις εξηγήσεις του τον Ιούνιο του 2016, η ένορκη αυτή κατάθεση δεν του γνωστοποιήθηκε ποτέ πριν να παράσχει τις εξηγήσεις του, ούτε έστω πιο μετά, έως την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης τον Νοέμβριο του 2017. Δυστυχώς μάλιστα δεν ελήφθη υπόψιν καθόλου ούτε από τον Εισαγγελέα που προέβη στην άσκηση δίωξης.»

Πρόκειται για ξεκάθαρη κατάχρηση εξουσίας με μόνο στόχο την ηθική μου εξόντωση.

Δυστυχώς, μου κλέψατε πέντε χρόνια από τη ζωή μου. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε αυτό που συνέβη σε μένα, να μην ξαναγίνει σε κανέναν ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής προέλευσης.