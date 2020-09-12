ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
12.09.2020 15:45

Φρουροί της Επανάστασης: «Το Μπαχρέιν θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη “σκληρή εκδίκηση”»

12.09.2020 15:45
Φρουροί της Επανάστασης: «Το Μπαχρέιν θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη "σκληρή εκδίκηση"» - Media

 

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το Μπαχρέιν θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη “σκληρή εκδίκηση” του ίδιου του λαού του και των Παλαιστινίων για την κίνηση του αραβικού αυτού κράτους του Κόλπου να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

“Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μπαχρέιν θα πρέπει να περιμένει τη σκληρή εκδίκηση των Μουτζαχεντίν (Ισλαμιστών μαχητών) που έχει στόχο την απελευθέρωση της Κουντς (Ιερουσαλήμ) και του περήφανου μουσουλμανικού έθνους της αυτής της χώρας”, δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με την ανακοίνωση που ανάρτησαν στην ιστοσελίδα τους.

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι καταδικάζει έντονα την κίνηση του Μπαχρέιν να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Το Μπαχρέιν ακολούθησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αποδέχτηκε να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ χθες, Παρασκευή, μια κίνηση που σφυρηλατήθηκε εν μέρει μέσω των κοινών φόβων για το Ιράν, αλλά που μπορεί να αφήσει τους Παλαιστινίους περισσότερο απομονωμένους.

parastasi–new
prince_2204_1920-1080_new
francesca-ormouz
trump-donald
konstantinos_karamanlis_new
benitez
dimitris_markopoulos_new
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
pliromi-kinito-karta
fotovoltaika mpalkoni
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
parastasi–new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

prince_2204_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

francesca-ormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

