Φρουροί της Επανάστασης: «Το Μπαχρέιν θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη “σκληρή εκδίκηση”»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το Μπαχρέιν θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη “σκληρή εκδίκηση” του ίδιου του λαού του και των Παλαιστινίων για την κίνηση του αραβικού αυτού κράτους του Κόλπου να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

“Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μπαχρέιν θα πρέπει να περιμένει τη σκληρή εκδίκηση των Μουτζαχεντίν (Ισλαμιστών μαχητών) που έχει στόχο την απελευθέρωση της Κουντς (Ιερουσαλήμ) και του περήφανου μουσουλμανικού έθνους της αυτής της χώρας”, δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με την ανακοίνωση που ανάρτησαν στην ιστοσελίδα τους.

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι καταδικάζει έντονα την κίνηση του Μπαχρέιν να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Το Μπαχρέιν ακολούθησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αποδέχτηκε να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ χθες, Παρασκευή, μια κίνηση που σφυρηλατήθηκε εν μέρει μέσω των κοινών φόβων για το Ιράν, αλλά που μπορεί να αφήσει τους Παλαιστινίους περισσότερο απομονωμένους.