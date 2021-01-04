Μανιτάρια: Το μυστικό της αντιγήρανσης

Δύο αντιοξειδωτικές ουσίες που δουν ενάντια στη γήρανση διαθέτουν σε υψηλή περιεκτικότητα τα μανιτάρια.

Έρευνα από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια έδειξε ότι τα μανιτάρια αποτελούν μοναδική πηγή εργοθειονίνης και γλουταθειόνης, δύο πολύ σημαντικών αντιοξειδωτικών ουσιών.

Τι συμβαίνει όταν καταναλώνουμε ενέργεια

Στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό από την κατανάλωση τροφής, εκλύονται οι ελεύθερες ρίζες που προκαλούν οξειδωτικό στρες.

Οι ελεύθερες ρίζες ετιμάται ότι προκαλούν βλάβες στα κύτταρα, σε χρήσιμες πρωτεΐνες ή ακόμη και στο ίδιο το DNA.

Οι ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες εμπλέκονται σε διάφορες παθήσεις, όπως ο καρκίνος, η στεφανιαία νόσος και το Αλτσχάιμερ. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες έχουν την ικανότητα να μετριάζουν αυτές τις αρνητικές επιδράσεις, επειδή εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες.

Τα οφέλη των μανιταριών

Όπως ανέφερε ομότιμος καθηγητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Ρόμπερτ Μπίλμαν, τα μανιτάρια είναι η κορυφαία διατροφική πηγή αυτών των δύο αντιοξειδωτικών ουσιών και ορισμένες ποικιλίες είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε αυτές.

Από τις 13 ποικιλίες μανιταριών που εξέτασαν οι ερευνητές, η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε εργοθειονίνη και γλουταθειόνη βρέθηκε με διαφορά στα μανιτάρια πορτσίνι ή βασιλομανίταρα.

Πιο κοινές ποικιλίες, όπως τα λευκά μανιτάρια, έχουν λιγότερα αντιοξειδωτικά από τα πορτσίνι, όμως και πάλι υπερέχουν σε αντιοξειδωτική αξία από τις περισσότερες τροφές, σημειώνουν οι ερευνητές.

Τέλος, το μαγείρεμα των μανιταριών δεν επηρεάζει την εργοθειονίνη και τη γλουταθειόνη, καθώς είναι ουσίες ιδιαίτερα ανθεκτικές στη θερμότητα.