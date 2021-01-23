Ναστάζια Κίνσκι: Το πανέμορφο κοριτσόπουλο των δεκαετιών ’70 και ’80 γίνεται 60 χρόνων

Η Ναστάζια Κίνσκι στη ζωή της ανέβηκε ένα βουνό, γεμάτο παγίδες και θανατηφόρους κινδύνους, σε αντίθεση με την πορεία της στο θέαμα και στον κινηματογράφο. Ίσως η τύχη, ίσως η ξεχωριστή της ομορφιά. Υπέροχο πρόσωπο, με μάτια για να ονειρεύεσαι. Φινετσάτη, λεπτεπίλεπτη κι εκείνη τη θλιμμένη ματιά που έκαναν το κοινό να λυγίζει. Δικαίως είχε ειπωθεί ότι είχε κάτι από Όντρεϊ Χέπμπορν και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Ένας συνδυασμός που τις δεκαετίες του ’70 και ’80 την ανέδειξαν ως μία από τις θελκτικότερες γυναίκες.

Υποκριτικά, η Ναστάζια Κίνσκι δεν ήταν το τεράστιο ταλέντο. Είχε όμως τουλάχιστον την επάρκεια για να αναδείξει αυτό το ξεχωριστό που έψαχναν σπουδαίοι κινηματογραφιστές, όπως ο Ρομάν Πολάνσκι, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και κυρίως ο Βιμ Βέντερς, με τον οποίο έκανε το θρυλικό “Παρίσι-Τέξας” και ακόμη δύο ταινίες. Δουλεύοντας και ως μοντέλο, θα κάνει εκπληκτική επιτυχία, ενώ η περίφημη γυμνή φωτογράφισή της απ’ τον Ρίτσαρντ Άβεντον, με έναν πύθωνα να σκεπάζει το κορμί της, θα την εκτοξεύσει τη δεκαετία του ’80 στο επίπεδο των θρυλικών sex symbol.

Η Ναστάζια Κίνσκι γίνεται αύριο 60 χρόνων. Οι συνομήλικοί της θα μελαγχολήσουν. Όχι μόνο γιατί με κάτι τέτοια καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν στην τελευταία στροφή της ζωής, αλλά και γιατί έχουν χάσει τα ερωτικά σκιρτήματα που τους προκαλούσε η σταρ στην ακμή της.

Ο παιδικός τρόμος

Γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1961 στο Δυτικό Βερολίνο. Πατέρας της ήταν ο διάσημος Γερμανοπολωνός ηθοποιός Κλάους Κίνσκι, που ανήκει σε μια γενιά καταραμένων καλλιτεχνών. Πολύ δύσκολος άνθρωπος, με αρρωστημένα πάθη, εκρήξεις βίας… Η μητέρα της, επίσης, ηθοποιός, Ρουθ Μπριγκίτε Τόκι, τον χώρισε το 1968 και κατέβαλε προσπάθειες για να βοηθήσει τα παιδιά της, καθώς είχε ακόμη μία κόρη με τον Κίνσκι, την Πόλα, η οποία μετά τον θάνατο του Κίνσκι αποκάλυψε ότι ο πατέρας της τη βίαζε από παιδί. Η Ναστάζια θα δηλώσει σοκαρισμένη, αλλά διέψευσε ότι είχε βιάσει κι εκείνη, προσθέτοντας ότι ήταν ένας απρόβλεπτος τύραννος, που προκαλούσε τον τρόμο. Έναν τρόμο που ξεπέρασε, αλλά όχι και την απέχθειά της προς αυτόν.

Από παιδί γοήτευσε

Η Ναστάζια Κίνσκι μπήκε στο λαμπερό αλλά και σκληρό κόσμο του θεάματος όταν τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της έπαιζαν με κούκλες, έγραφαν τα όνειρά τους σε ροζ ημερολόγια. Σε ηλικία 12 ετών άρχισε ως μοντέλο, ενώ πριν ενηλικιωθεί είχε αρχίσει να δημιουργεί ανατριχίλες με τις γυμνές της εμφανίσεις. Μια ηθοποιός του γερμανικού νέου κύματος στο σινεμά τη βοήθησε να πάρει ένα ρόλο στην ταινία του Βέντερς “Η Λάθος Κίνηση” (1975). Στην εφηβεία της, η Κίνσκι θα παίξει τον πρώτο της σημαντικό ρόλο σε μια τηλεοπτική αστυνομική σειρά του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν και την ίδια χρονιά αργότερα, το 1976, θα πρωταγωνιστήσει, δίπλα στον Κρίστοφερ Λι, στη βρετανική ταινία τρόμου “Η Κόρη του Διαβόλου”, έχοντας πολλές γυμνές σκηνές, θέλοντας οι παραγωγοί να εκμεταλλευθούν την άγουρη ομορφιά της.

Δίπλα στον Μαστρογιάνι

Το 1978, 17άρα πια, θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι στο ρομαντικό “Μείνε Όπως Είσαι” του Αλμπέρτο Λατουάντα, ένα φιλμ που θα την κάνει γνωστή και στις ΗΠΑ.

Σε ένα απ’ τα πολλά και τρελά πάρτι της δεκαετίας, θα συναντηθεί με το πιο καυτό όνομα της εποχής, τον Ρομάν Πολάνσκι, ο οποίος θα της συστήσει να κάνει μαθήματα ηθοποιίας με τον Λι Στράσμπεργκ (της περιβόητης “Μεθόδου”), ενώ το 1979 θα την επιλέξει για το δράμα εποχής “Τες”. Εξαιρετική ταινία, υπέροχη η Κίνσκι, πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ και πολλές διακρίσεις.

Μέσα και στους πειραματισμούς του Κόπολα

Πριν γίνει 21 ετών μπαίνει στα στούντιο για το ρομαντικό μιούζικαλ του Κόπολα “Μια Μέρα Ένας Έρωτας”, την πρώτη ταινία που γύρισε στις ΗΠΑ, όταν ο δημιουργός του “Νονού” είχε ξεκινήσει τη δική του εταιρία παραγωγής και πειραματιζόταν, μακριά απ’ αυτό που τον είχαμε λατρέψει. Η ταινία στέφθηκε από αποτυχία, αλλά η μικρή, ακόμη, Ναστάζια είχε καταγράψει μία συνεργασία με ένα όνομα θρύλο της 7ης Τέχνης.

Μια Αγριόγατα… στο Παρίσι-Τέξας

Το 1982 θα επιστρέψει στα στούντιο με ένα ερωτικό θρίλερ που έδωσε στην Κίνσκι την ευκαιρία να γοητεύσει ακόμη περισσότερο το κοινό. Ήταν η “Αγριόγατα” του Πολ Σρέντερ, ένα ριμέικ μιας ταινίας του 1942 σε σκηνοθεσία Ζακ Τουρνέρ. Μια ενδιαφέρουσα αλλά άνιση ταινία, που άξιζε κυρίως για το θηρίο Ναστάζια. Το 1984 είναι η χρονιά σταθμός στην καριέρα της με το περίφημο “Παρίσι-Τέξας” του Βιμ Βέντερς. Σε αυτό το αντισυμβατικό φιλμ περιπλάνησης, σε σενάριο Σαμ Σέπαρντ, η Κίνσκι θα δώσει μία από τις καλύτερες ερμηνείες της, έχοντας δίπλα της τον απολαυστικό Χάρι Ντιν Στάντον και τον έμπειρο καρατερίστα Ντιν Στόκγουελ. Το φιλμ του Βέντερς, που γκρεμίζει την αμερικάνικη μυθολογία, θα κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.

Τόσο Μακριά, Τόσο Κοντά

Στη συνέχεια θα γυρίσει ακόμη κάποιες ταινίες, άλλες με το ενδιαφέρον τους και άλλες που απλώς θα “γράψει” ακόμη μία συμμετοχή στον κινηματογράφο. Το 1993 θα ξανασυναντηθεί με τον Βιμ Βέντερς στο δράμα φαντασίας “Τόσο Μακρυά, Τόσο Κοντά!”. Η πορεία της θα πάρει την κατηφόρα και πριν πιάσει τα 50 ουσιαστικά θα αποσυρθεί από το σινεμά, κάνοντας κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Η Ναστάζια Κίνσκι, με τη δύσκολη παιδική ηλικία, την είσοδό της στο θέαμα πριν την εφηβεία, τα πολλά γυμνά, τα τρελά πάρτι, το σινεμά και την καταξίωση στην πρώτη της νεότητα, θα γυρίσει συνολικά πάνω από 60 ταινίες. Σήμερα κι ενώ έχει ανακοινώσει ότι πάσχει από μία σοβαρή διαταραχή του ύπνου, ζει μια ήρεμη ζωή, με τον χρόνο να έχει σκάψει το πανέμορφο πρόσωπό της. Ένα πρόσωπο που θα θυμόμαστε πάντα και ακόμη περισσότερο τη θλίψη στα μάτια της…