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Πίνακα με τα δέκα σημαντικότερα επεισόδια χιονόπτωσης στην Αθήνα και τις απόλυτες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κατά τα τελευταία 110 χρόνια (όπως μετρήθηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο) παρουσίαση το meteo με αφορμή την επέλαση της κακοκαιρίας «Μήδεια».

Το σημαντικότερο επεισόδιο χιονόπτωσης σημειώθηκε το Φεβρουάριο του 1911, όταν είχαν πέσει έως ενάμισι μέτρο χιόνι, ενώ η πλειοψηφία των σημαντικότερων επεισοδίων χιονόπτωσης σημειώθηκαν το μήνα Φεβρουάριο.

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο σημαντικής χιονόπτωσης στην Αθήνα ήταν στις 17-18 Φεβρουαρίου 2008, όταν είχαν πέσει 20 εκατοστά χιονιού.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε στο Θησείο, ήταν οι -5,7 βαθμοί Κελσίου στις 14-15 Φεβρουαρίου 1934, ενώ και στο χιονιά του Φεβρουαρίου του 2008 το θερμόμετρο είχε πέσει στους – 5 βαθμούς.

Οι μεγαλύτερης διάρκειας χιονοπτώσεις καταγράφηκαν το Φεβρουάριο 1934, Ιανουάριο 1964 και Ιανουάριο 2002 (από 48 ώρες και στις τρεις περιπτώσεις).