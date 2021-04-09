search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025
09.04.2021

Σοκ από το έγκλημα στον Ερυθρό Σταυρό – Τον αποσωλήνωσε γιατί τον ενοχλούσε ο θόρυβος των μηχανημάτων

09.04.2021 11:17
anapneystiras-new

O φάκελος της δικογραφίας με τη σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας του 77χρονου Ευτύχιου Σ., στο δωμάτιο 235 του Ερυθρού Σταυρού διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Η είδηση της δολοφονίας του 77χρονου ασθενούς με κορωνοϊό, για την οποία κατηγορείται ένας 62χρονος με καταγωγή απο την Αλβανία, άφησε άφωνο το Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 62χρονος αφαίρεσε τον αναπνευστήρα από την πρίζα και στην συνέχεια από το στόμα του ασθενούς. Ο λόγος; Τον ενοχλούσε ο θόρυβος και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

Ο δολοφόνος αρχικά δήλωσε πως δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν, το αποτύπωμά του όμως που εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές στην συσκευή που είχαν τοποθετήσει οι γιατροί στον ηλικιωμένο αποκάλυψε την πράξη του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ο 62χρονος, επίσης ασθενής με κορωνοϊό που έχει ιστορικό διπολικής διαταραχής είχε παραπονεθεί τις προηγούμενες ημέρες στους θεράποντες ιατρούς για τον ήχο που κάνουν τα μηχανήματα του διασωληνωμένου ασθενή ο οποίος νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο με εκείνον.

Ο 62χρονος είναι γνώριμος της αστυνομίας, καθώς το 2006 είχε κατηγορηθεί για πρόκληση σωματικής βλάβης, μετά από συμπλοκή, ενώ το 2019 είχε κατηγορηθεί για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Μετά το τραγικό συμβάν συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Το χρονικό του εγκλήματος στον Ερυθρό Σταυρό

Όλα άρχισαν όταν ο 62χρονος γύρω στις 23:00 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σηκώθηκε από το κρεβάτι του και δίχως να τον αντιληφθεί κανείς τράβηξε τον αναπνευστήρα από την πρίζα του 77χρονου ασθενή.

Τον ενοχλούσε ο θόρυβος και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

Ωστόσο, το μηχάνημα συνέχισε κανονικά να λειτουργεί με εφεδρική μπαταρία με αποτέλεσμα ο ήχος που τον… ενοχλούσε να συνεχίσει να ακούγεται.

Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του φέρεται να αναποδογύρισε το μόνιτορ.

Στο τέλος τράβηξε ακόμα και τη μάσκα του οξυγόνου από το πρόσωπο του 77χρονου.

Μόλις η πράξη έγινε αντιληπτή από τους ιατρούς και του νοσηλευτές ξεκίνησε η μάχη της επαναφοράς του 77χρονου στη ζωή, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Στις καταθέσεις τους οι γιατροί και οι νοσηλευτές αναφέρουν οτι τις τελευταίες πέντε ημέρες οι δυο ασθενείς ήταν μόνοι τους στο χώρο, ο σωλήνας του αναπνευστήρα δεν μπορεί να βγει μόνος του, ούτε φυσικά η πρίζα παροχής ρεύματος.

Συνεπώς τα αποτυπώματα του, στον αναπνευστήρα, η γενική εικόνα του χώρου με το αναποδογυρισμένο μόνιτορ του μηχανήματος, η βγαλμένη πρίζα και ο αναπνευστήρας σε συνδυσμο με το γεγονός οτι κανένας άλλος δεν είχε πρόσβαση στο δωμάτιο οδήγησαν τους αστυνομικούς στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το γεγονός ότι το μηχάνημα που ουσιαστικά κρατούσε στη ζωή τον 77χρονο είχε βγει από την πρίζα αλλά δεν λετούργησε το εφεδρικό σύστημα ήταν ουσιαστικά και εκείνο που κινητοποίησε και το ιατρικό προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού .

Ο δολοφόνος προκειμένου να μην τον καταλάβει κανένας, ξάπλωσε στο κρεβάτι του και όταν ήχησε ο συναγερμός της συσκευής και έσπευσαν στο σημείο νοσηλευτές και νοσοκόμοι, τότε έκανε ότι κοιμόταν.

Επί μισή ώρα παρακολουθούσε τους γιατρούς να προσπαθούν να επαναφέρουν το θύμα του, χωρίς να λέει το παραμικρό

