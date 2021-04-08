Θρίλερ στο «Ερυθρό Σταυρό»: Διασωληνωμένος ασθενής έμεινε χωρίς οξυγόνο και πέθανε – Οι υποψίες της αστυνομίας

Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης στον «Ερυθρό Σταυρό» μετά το θάνατο ασθενούς που ήταν διασωληνωμένος σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, o 76χρονος ασθενής νοσηλευόταν σε απλό θάλαμο και η υγεία του πήγαινε καλύτερα σύμφωνα με τους γιατρούς. Ωστόσο, γύρω στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης σήμανε ο συναγερμός από τα μηχανήματα υποστήριξης που βρίσκονταν στον θάλαμο.
Αμέσως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν ότι στο μόνιτορ με τα ζωτικά σημεία του ασθενούς εμφανιζόταν ευθεία γραμμή. Αμέσως άρχισε διαδικασία ανάνηψης αλλά δυστυχώς δεν κατέστει δυνατόν ο ασθενής να επανέλθει.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περίεργα σημάδια στα καλώδια που συνδέουν το σύστημα της παροχής οξυγόνου και αποφασίστηκε να ειδοποιηθούν οι αρχές για να διερευνηθεί το συμβάν. Έτσι, η αστυνομία κλήθηκε να πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα.
Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά από την πρώτη έρευνα, ένας 60χρονος ασθενής με Covid-19 που τον ενοχλούσε ο ήχος του αναπνευστήρα φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να κρύβεται πίσω από τον θάνατο του 76χρονου ασθενούς.
Οι αστυνομικοί μετά τις επιτόπιες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ανθρώπινο χέρι ήταν αυτό που παρενέβη προκειμένου να σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα και οι πληροφορίες αναφέρουν έχουν στα χέρια τους στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο 60χρονος ασθενής «έκοψε» την παροχή οξυγόνου στον 76χρονο.
