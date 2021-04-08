search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2021 15:48

Θρίλερ στο «Ερυθρό Σταυρό»: Διασωληνωμένος ασθενής έμεινε χωρίς οξυγόνο και πέθανε – Οι υποψίες της αστυνομίας

08.04.2021 15:48
erythros_new

Αστυνομικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης στον «Ερυθρό Σταυρό» μετά το θάνατο ασθενούς που ήταν διασωληνωμένος σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, o 76χρονος ασθενής νοσηλευόταν σε απλό θάλαμο και η υγεία του πήγαινε καλύτερα σύμφωνα με τους γιατρούς. Ωστόσο, γύρω στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης σήμανε ο συναγερμός από τα μηχανήματα υποστήριξης που βρίσκονταν στον θάλαμο.

Τα «περίεργα σημάδια»

Αμέσως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν ότι στο μόνιτορ με τα ζωτικά σημεία του ασθενούς εμφανιζόταν ευθεία γραμμή. Αμέσως άρχισε διαδικασία ανάνηψης αλλά δυστυχώς δεν κατέστει δυνατόν ο ασθενής να επανέλθει.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περίεργα σημάδια στα καλώδια που συνδέουν το σύστημα της παροχής οξυγόνου και αποφασίστηκε να ειδοποιηθούν οι αρχές για να διερευνηθεί το συμβάν. Έτσι, η αστυνομία κλήθηκε να πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα.

Ύποπτος ένας 60χρονος

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά από την πρώτη έρευνα, ένας 60χρονος ασθενής με Covid-19 που τον ενοχλούσε ο ήχος του αναπνευστήρα φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να κρύβεται πίσω από τον θάνατο του 76χρονου ασθενούς.

Οι αστυνομικοί μετά τις επιτόπιες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ανθρώπινο χέρι ήταν αυτό που παρενέβη προκειμένου να σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα και οι πληροφορίες αναφέρουν έχουν στα χέρια τους στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο 60χρονος ασθενής «έκοψε» την παροχή οξυγόνου στον 76χρονο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

marco-rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Κούβα: H πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:44
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

1 / 3