Η Γεωργία Καλτσή μιλά στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη ζωή μετά το ατύχημα – Μια δυνατή συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του Game On με χορηγό την Allwyn

Στα 21 της χρόνια ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα άλλαξε ριζικά τη ζωή της. Όχι όμως και τον τρόπο που επιλέγει να τη ζει. Η Γεωργία Καλτσή έχει μετατρέψει την προσωπική της εμπειρία σε εργαλείο ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και δράσης για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.

Φιλοξενούμενη στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On, με χορηγό την Allwyn, η αθλήτρια ξιφασκίας και μπάσκετ μιλά στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για την περίοδο μετά το ατύχημα, τη σημασία της οικογένειας και των φίλων της, αλλά και τη συνειδητή επιλογή να κρατήσει τα θετικά και να προχωρήσει μπροστά.

Παράλληλα, περιγράφει τη σχέση της με τον αθλητισμό, σχολιάζει την εμπειρία της στην τηλεόραση και θέτει τον προσωπικό της στόχο για το μέλλον.

Πώς είναι η καθημερινότητα με το αμαξίδιο; Πώς μαθαίνει ένα άτομο με αναπηρία να ζει αυτόνομα στην Ελλάδα και πώς έχει συμβάλει η ίδια, μέσα από τον ρόλο που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια ως εκπαιδεύτρια, στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού που υπήρχε στην Ελλάδα;

Οι απαντήσεις από τη Γεωργία Καλτσή στο νέο επεισόδιο του vidcast “ Game On ”:

