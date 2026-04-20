ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 17:09
20.04.2026 16:25

Η ΤτΕ προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο τον επαναδιορισμό Στουρνάρα

STOURNARAS_NEW_123

Tον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος πρότεινε το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, ενόψει της λήξης της θητείας του στις 26 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση του ΓΣ για τρίτη θητεία του κ. Στουρνάρα ελήφθη ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας.

google_news_icon

patrick muldoon 66- new
sydney sweeney_2004_1920-1080_new
islamabad
soi-soy-nea-sezon-new
traders 55- new
oropos_lewforeio
syrigos portosalte (1)
kovesi
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
patrick muldoon 66- new
sydney sweeney_2004_1920-1080_new
islamabad
