Η ΤτΕ προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο τον επαναδιορισμό Στουρνάρα

Tον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος πρότεινε το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, ενόψει της λήξης της θητείας του στις 26 Ιουνίου 2026.
Η απόφαση του ΓΣ για τρίτη θητεία του κ. Στουρνάρα ελήφθη ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας.
