Μπύρα: 5 οφέλη για την υγεία

Αν είστε λάτρεις της μπύρας δεν χρειάζεται να νιώθετε ενοχές κάθε φορά που ενδίδετε σε ένα ποτήρι.

Ο λόγος είναι ότι η μετριοπαθής κατανάλωση αλκοόλ (ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και δύο για τους άνδρες) μπορεί να έχει οφέλη για την υγεία.

Ειδικά η μπύρα κάνει καλό στην υγεία των οστών, της καρδιάς και του εγκεφάλου, είναι πλούσια σε σίδηρο και δυναμώνει τα μαλλιά.

Ο βασικός λόγος που επιβάλλει εγκράτεια στην κατανάλωσή της είναι οι θερμίδες της. Ένα μπουκάλι μπύρας μπορεί να δίνει 190 θερμίδες και οι υπερβολές μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους.

Μία – δύο μπύρες την εβδομάδα όμως, ωφελούν την υγεία για τους παρακάτω λόγους:

Μειώνει τον κίνδυνο αρθρίτιδας: Μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες που έπιναν 3-5 μπύρες την εβδομάδα είχαν 31% μικρότερο κίνδυνο ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μιας πάθησης που προσβάλλει κυρίως τον γυναικείο πληθυσμό, συγκριτικά με τις γυναίκες που απείχαν από το αλκοόλ.

Κάνει καλό στα οστά: Η μπύρα είναι πλούσια πηγή σιλικόνης, η οποία αυξάνει την οστική πυκνότητα και μπορεί να συντελέσει στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο Journal of the Science of Food and Agriculture.

Προλαμβάνει τις πέτρες στα νεφρά: Αμερικανοί που ανέφεραν μέτρια κατανάλωση μπύρας, βρέθηκε ότι αντιμετώπιζαν 41% μικρότερο κίνδυνο σχηματισμού λίθων στα νεφρά, συγκριτικά με όσους δεν έπιναν. Ο λόγος είναι η υψηλή περιεκτικότητα της μπύρας σε νερό που ενισχύει τη σωστή λειτουργία των νεφρών απομακρύνοντας τις τοξίνες από το σώμα. Είναι επίσης διουρητική και μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού πέτρας.

Ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου: Οι γυναίκες που πίνουν ένα αλκοολούχο ποτό την ημέρα έχουν 23% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα μνήμης, Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας, σύμφωνα με ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύθηκε από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush του Σικάγο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το αλκοόλ έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ή μπορεί να βελτιώσει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, άρα να ενισχύσει τον εγκεφαλικό μεταβολισμό. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι οι μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα εγκεφαλικά κύτταρα, δίνοντάς τους την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν επιτυχώς το στρες, που μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση άνοιας.

Ωφελεί την υγεία της καρδιάς: Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο European Journal of Epidemiology διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν ένα ποτήρι μπύρα την ημέρα ήταν 31% λιγότερο πιθανό να υποστούν έμφραγμα, καρδιακή νόσο ή εγκεφαλικό συγκριτικά με όσους δεν έπιναν μπύρα.

Πηγή: onmed.gr

