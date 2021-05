Ο φωτογραφικός φακός του ρομποτικού ρόβερ «Curiosity» της NASA, απαθανάτισε πολύχρωμα σύννεφα αρκετά πιο ψηλά από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη.

Όπως αναφέρει η NASA, οι συννεφιασμένες μέρες είναι σπάνιες στη λεπτή, ξηρή ατμόσφαιρα του Άρη. Τα σύννεφα βρίσκονται συνήθως στον ισημερινό του πλανήτη την πιο κρύα εποχή του χρόνου, όταν ο Άρης είναι πιο μακριά από τον Ήλιο. Ωστόσο, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι σχηματίζονται σύννεφα, νωρίτερα από το αναμενόμενο.

«Τα χρώματα των συννέφων οφείλονται στο γεγονός ότι τα σωματίδιά τους είναι σχεδόν πανομοιότυπα σε μέγεθος», δήλωσε ο Μαρκ Λέμον, ερευνητής του Ινστιτούτου Διαστημικής Επιστήμης, με εξειδίκευση στην μελέτη της ατμόσφαιρας.

Τα σύννεφα στον Άρη είναι συνήθως σε υψόμετρο όχι μεγαλύτερο από 60 χιλιόμετρα. Ωστόσο, αυτά τα πρώιμα-για την εποχή- σύννεφα, βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από το τυπικό επίπεδο στο οποίο σχηματίζονται τα νέφη. Σε εκείνο το υψόμετρο οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές και ίσως τελικά να πρόκειται για διοξείδιο του άνθρακα που έχει παγώσει.

Sometimes you just need to stop and watch the clouds roll by… on Mars.



Cloudy days are rare here because the atmosphere is so thin and dry, but I’ve been keeping my cameras peeled and wanted to share some recent pictures with you. https://t.co/Gtgz9Iu822 (1/4) pic.twitter.com/iJOLmnXMVo