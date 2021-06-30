search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 18:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2021 14:45

Παπασταύρου: «Στοχοποιήθηκα βάναυσα, αδίστακτα. Περιμένω τη συγγνώμη»

30.06.2021 14:45
PAPASTAVROV NEW

Δηλώσεις έκανε έξω από τον Άρειο Πάγο έκανε ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα από όλες τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί σχετικά με τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ και διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες.

«Στοχοποιήθηκα βάναυσα, αδίστακτα, λόγω της πολιτικής μου δράσης μου με τη Νέα Δημοκρατία και της συνεργασίας μου με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η υπόθεση μου ο ορισμός της πολιτικής δίωξης.

Η Δικαιοσύνη όμως μίλησε παρά την προσπάθεια χειραγώγησής της.

Χρειάστηκαν 6 δύσκολα χρόνια για να δικαιωθώ. Και δικαιώθηκα. Πλήρως με σειρά αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για όλα όσα με κατηγορούσαν».

Παράλληλα αναφέρθηκε στις ανεπιτυχείς προσπάθειες και τους εκβιασμούς που είχε δεχθεί από εισαγγελικής πλευράς για να ενοχοποιήσει για οικονομικά θέματα την σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ενώ κάλεσε την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη για την άδικη στοχοποίηση του, σημειώνοντας:

«Την περιμένω τη συγγνώμη, όχι ως προσωπική δικαίωση, αλλά ως πρώτο βήμα προκειμένου κανείς αθώος να μην υποστεί όλα όσα έγιναν σε βάρος μου. Είναι θέμα Δημοκρατίας».

Διαβάστε επίσης

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναπτυξιακός νόμος και αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Γεωργιάδης: Ωριμάστε, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά – Αν σας ξανακλείσουμε χρεοκοπήσατε (Video)

Ηλιόπουλος: Να εμβολιαστούν οι νέοι παρά την προσβολή και την κοροϊδία της κυβέρνησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυξάνει στο 15% τους δασμούς στις εισαγωγές από όλες τις χώρες ο Τραμπ

katolisthisi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη συχνότητα και ένταση των κατολισθητικών φαινομένων στην Ελλάδα – Τι λένε οι ειδικοί

Πάτρα: Λήστεψε αρτοποιό με μαχαίρι - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο που του έκανε παρατήρηση για την οδήγησή του

skylos katharizei (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλός εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει σκουπίδια

prestianni vinicius
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Απολογήθηκε στην UEFA ο Πρεστιάνι – Παραδέχθηκε πως έκανε ομοφοβική αλλά όχι ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 18:54
trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυξάνει στο 15% τους δασμούς στις εισαγωγές από όλες τις χώρες ο Τραμπ

katolisthisi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη συχνότητα και ένταση των κατολισθητικών φαινομένων στην Ελλάδα – Τι λένε οι ειδικοί

Πάτρα: Λήστεψε αρτοποιό με μαχαίρι - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο που του έκανε παρατήρηση για την οδήγησή του

1 / 3