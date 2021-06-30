Παπασταύρου: «Στοχοποιήθηκα βάναυσα, αδίστακτα. Περιμένω τη συγγνώμη»

Δηλώσεις έκανε έξω από τον Άρειο Πάγο έκανε ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα από όλες τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί σχετικά με τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ και διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες.

«Στοχοποιήθηκα βάναυσα, αδίστακτα, λόγω της πολιτικής μου δράσης μου με τη Νέα Δημοκρατία και της συνεργασίας μου με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η υπόθεση μου ο ορισμός της πολιτικής δίωξης.

Η Δικαιοσύνη όμως μίλησε παρά την προσπάθεια χειραγώγησής της.

Χρειάστηκαν 6 δύσκολα χρόνια για να δικαιωθώ. Και δικαιώθηκα. Πλήρως με σειρά αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για όλα όσα με κατηγορούσαν».

Παράλληλα αναφέρθηκε στις ανεπιτυχείς προσπάθειες και τους εκβιασμούς που είχε δεχθεί από εισαγγελικής πλευράς για να ενοχοποιήσει για οικονομικά θέματα την σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ενώ κάλεσε την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη για την άδικη στοχοποίηση του, σημειώνοντας:

«Την περιμένω τη συγγνώμη, όχι ως προσωπική δικαίωση, αλλά ως πρώτο βήμα προκειμένου κανείς αθώος να μην υποστεί όλα όσα έγιναν σε βάρος μου. Είναι θέμα Δημοκρατίας».

Διαβάστε επίσης

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναπτυξιακός νόμος και αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Γεωργιάδης: Ωριμάστε, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά – Αν σας ξανακλείσουμε χρεοκοπήσατε (Video)

Ηλιόπουλος: Να εμβολιαστούν οι νέοι παρά την προσβολή και την κοροϊδία της κυβέρνησης