Στο αρχείο η υπόθεση του Σταύρου Παπασταύρου από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής

Στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση Παπασταύρου από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, κατόπιν του ελέγχου που διενήργησε σχετικώς με το αν ο υπόχρεος, κατά το έτος 2012 έχει υποβάλλει ορθώς την αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Ο τότε σύμβουλος του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ελέγχετο για το εάν είχε υποβάλλει κατά τον νόμο ορθώς την δήλωση πόθεν έσχες, στην οποία ήταν υπόχρεος λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

Σήμερα, η αρμόδια για τον έλεγχο πόθεν έσχες Επιτροπή της Βουλής, η οποία απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, ορκωτούς λογιστές και μειοψηφία πολιτικών προσώπων, διαπίστωσε την κατά τον νόμο ορθή υποβολή της δήλωσης και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.