search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:15
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2019 15:57

Στο αρχείο η υπόθεση του Σταύρου Παπασταύρου από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής

06.11.2019 15:57
Σταύρος Παπασταύρου: Με την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση κλείνει ο κύκλος βάναυσης στοχοποίησής μου - Media

 

Στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση Παπασταύρου από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, κατόπιν του ελέγχου που διενήργησε σχετικώς με το αν ο υπόχρεος, κατά το έτος 2012 έχει υποβάλλει ορθώς την αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Ο τότε σύμβουλος του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ελέγχετο για το εάν είχε υποβάλλει κατά τον νόμο ορθώς την δήλωση πόθεν έσχες, στην οποία ήταν υπόχρεος λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

 Σήμερα, η αρμόδια για τον έλεγχο πόθεν έσχες Επιτροπή της Βουλής, η οποία απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, ορκωτούς λογιστές και μειοψηφία πολιτικών προσώπων, διαπίστωσε την κατά τον νόμο ορθή υποβολή της δήλωσης και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:15
antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

1 / 3