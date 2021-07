Μια νέα θεωρία σχετικά με την κατάρρευση του κτιρίου στο Μαϊάμι της Φλόριντα, κατάρρευση που κόστισε τη ζωή, μέχρι στιγμής σε 18 άτομα, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος.

Βίντεο-ντοκουμέντο που ανέβασε στο TikTok αυτόπτης μάρτυρας, λίγο πριν την κατάρρευση του κτιρίου, δείχνει να τρέχουν νερά, τα οποία εικάζεται ότι προέρχονται από την οροφή του γκαράζ του κτιρίου. Οι εικόνες με τα νερά που τρέχουν μοιάζουν να ενισχύουν τη θεωρία ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από την πισίνα που βρισκόταν εγκατεστημένη σε αυτό.

Ερευνήτρια της κατάρρευσης δήλωσε στην Washington Post ότι η θεωρία της πισίνας -η οποία υποστηρίχτηκε αρχικά από τον σύζυγο μιας γυναίκας που αγνοείται ακόμη και επιβεβαιώθηκε από έναν δεύτερο αυτόπτη μάρτυρα- είναι βιώσιμη. «Υπάρχει μια πιθανότητα ότι ένα μέρος της περιοχής της πισίνας κατέρρευσε αρχικά και στη συνέχεια παρέσυρε το κτίριο και αυτό δημιούργησε την κατάρρευση», είπε.

Six more bodies were found in the debris of a partially collapsed condominium tower near Miami, bringing the confirmed death toll to 18. Over 140 people are still unaccounted for nearly a week after the building collapsed https://t.co/lRlrJwQ8ii pic.twitter.com/ZaRraa9CSW