ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:52
ΚΟΣΜΟΣ

02.07.2021 16:14

Οργισμένος Μίκι Ρουρκ κατά Μπιλ Κόσμπι: «Ελπίζω να πέσει και να σπάσει τον λαιμό του»

02.07.2021 16:14
mickey_rourk-new

Η είδηση ότι ο Μπιλ Κόσμπι αποφυλακίστηκε στα 2 χρόνια ενώ είχε καταδικαστεί σε τουλάχιστον 10, έχει εξοργίσει πολλούς ηθοποιούς στις ΗΠΑ. Ένας από αυτός είναι και ο Μίκι Ρουρκ ο οποίος έγραψε μια οργισμένη ανάρτηση στο instagram για τον «Μπαμπά» των ΗΠΑ.


«Κάποτε ήταν πλούσιος και διάσημος αλλά πλέον είναι μονάχα ένας ντροπιασμένος βιαστής.» έγραψε και συνέχισε: «Ωστόσο δεν πιστεύω ότι κάποιος που είναι ικανός για τόσο φρικτές πράξεις εις βάρος τόσων γυναικών μπορεί να αισθανθεί ενσυναίσθηση, τύψεις ή ντροπή».
Και η ανάρτηση τελειώνει με μια ευχή του Μίκι Ρουρκ προς τον 83χρονο κωμικό: «Εύχομαι να πέσει και να τσακιστεί καθώς κατεβαίνει τις σκάλες του σπιτιού του και να σπάσει τον λαιμό του».


Και δεν σταματάει εκεί. Ο πρωταγωνιστής των «9μιση εβδομάδων» έγραψε και για μια ιστορία που του είχε αναφέρει μια πρώην κοπέλα του η οποία πριν από 20 χρόνια στα 19 της, δέχτηκε και εκείνη σεξουαλική επίθεση από τον Μπιλ Κόσμπι.
Η 19χρονη τότε η οποία ήταν μοντέλο, βρέθηκε μέσω του πρακτορείου της σε μια δεξίωση και εκεί γνώρισε τον Μπιλ Κόσμπι. Κουβέντα στην κουβέντα είπε στον Κόσμπι ότι το όνειρο της είναι να γίνει ηθοποιός και εκείνος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει.

Αντάλλαξαν τηλέφωνα και την επόμενη μέρα της τηλεφώνησε να πάει από το σπίτι του για να γευματίσουν μαζί με τη σύζυγο του. Όταν όμως η 19χρονη πήγε σπίτι του ο Κόσμπι ήταν μόνος του και η γυναίκα του έλειπε.
Και ο Ρουρκ γράφει: «Στη συνέχεια κάθισαν μαζί στο τραπέζι και άρχισαν να τρώνε και να συζητάνε. Αν και αρχικά η κοπέλα αρνήθηκε την πρόταση του ηλικιωμένου κωμικού να πιουν λίγο κρασί, τελικά μετά από πίεση του Κόσμπι δέχθηκε να πιει ένα ποτήρι, προκειμένου να «κάνουν πρόποση για την μελλοντική της καριέρα».

Ο Κόσμπι συνέχιζε να ενθαρρύνει την 19χρονη να πιει κι άλλο. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, άρχισε να αισθάνεται ζαλισμένη και τρομαγμένη γιατί «δεν ένιωθε ο εαυτός της». Όταν του είπε ότι πρέπει να φύγει γιατί δεν νιώθει καλά, εκείνος έπιασε το χέρι της και την τράβηξε, λέγοντάς της ότι όλα θα πηγαιναν καλά, και ότι πρέπει να μείνει εκεί.»


«Ξαφνικά ο Κόσμπι άρχισε να της γραπώνει το στήθος Η κοπέλα σηκώθηκε τρεκλίζοντας να φύγει αλλά εκείνος την έπιασε από τη μέση και την έριξε κάτω. Η κοπέλα τον ρωτούσε κλαίγοντας «τι πας να μου κάνεις» και εκείνος της απάντησε χαμογελώντας «έλα τώρα, θα σου αρέσει». Μετά από μια σύντομη πάλη στο πάτωμα, η ζαλισμένη κοπέλα κατάφερε με κάποιον τρόπο να απωθήσει τον Κόσμπι και να τρέξει μέχρι το αυτοκίνητό της.» αναφέρει ο Ρουρκ ο οποίος επικοινώνησε ξανά μαζί της όταν πριν από 3 χρόνια βγήκαν στην επιφάνεια στο δικαστήριο, τα όσα έκανε ο Κόσμπι σε γυναίκες.

