Ιταλία και Ισπανία κοντράρονται σήμερα το βράδυ (10:00, ΑΝΤ1) στο Λονδίνο, με έπαθλο μία θέση στον μεγάλο τελικό του EURO 2020.

Σε μία απαράμιλλη επίδειξη του τίκι-τάκα, η Ισπανία είχε συντρίψει με 4-0 την Ιταλία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2012. Έκτοτε, βέβαια, η ζυγαριά έχει ισορροπήσει ανάμεσα στις δυο χώρες.

Η «σκουάντρα ατζούρα» επικράτησε 2-0 της Ισπανίας το 2016, στη φάση των «16» του EURO, ενώ πηγαίνει στο «Γουέμπλεϊ» έχοντας την ορμή που της δίνουν οι 13 συνεχόμενες νίκες, αλλά και το αήττητο σερί 32 αγώνων (27 νίκες, πέντε ισοπαλίες)!

Και μόνο το γεγονός πως η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι απέκλεισε στα προημιτελικά το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Βέλγιο, λέει από μόνο του πολλά. Ίσως, όμως, αποδειχθεί καθοριστική η απουσία του Λεονάρντο Σπινάτσολα που υπέστη ρήξη χιαστού κόντρα στους «κόκκινους διάβολους».

🏟️ It's time for the #EURO2020 semi-finals! Here's what to look out for as Italy meet Spain at Wembley.#ITA #ESP