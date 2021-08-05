Μυστήριο με… πανάκριβο χαμένο ουίσκι που δώρισαν στον Πομπέο οι Ιάπωνες

H αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να μάθει τι συνέβη με ένα μπουκάλι ουίσκι αξίας 5.800 δολαρίων που πρόσφερε η Ιαπωνία στον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και το οποίο φαίνεται να έχει εξαφανιστεί, ανέφερε η εφημερίδα New York Times.

Ιάπωνες αξιωματούχοι προσέφεραν το μπουκάλι ουίσκι στον Πομπέο στις 24 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επισημαίνει ότι την περίοδο εκείνη ο Αμερικανός υπουργός πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία και δεν είναι ξεκάθαρο αν έλαβε ο ίδιος το δώρο.

Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν τα δώρα που τους δίνονται εφόσον η αξία τους είναι μικρότερη των 390 δολαρίων, όμως εφόσον επιθυμούν να κρατήσουν δώρα μεγαλύτερης αξίας, θα πρέπει να καταβάλουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν.

Η New York Times, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα για το μπουκάλι ουίσκι που λείπει.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι είναι ασυνήθιστο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ανακοινώνει δημοσίως ότι αγνοείται η τύχη ενός αντικειμένου.

Δικηγόρος του Πομπέο δήλωσε ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν γνωρίζει τίποτα για το μπουκάλι ουίσκι.

