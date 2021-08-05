Μυστήριο με… πανάκριβο χαμένο ουίσκι που δώρισαν στον Πομπέο οι Ιάπωνες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
H αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να μάθει τι συνέβη με ένα μπουκάλι ουίσκι αξίας 5.800 δολαρίων που πρόσφερε η Ιαπωνία στον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και το οποίο φαίνεται να έχει εξαφανιστεί, ανέφερε η εφημερίδα New York Times.
Ιάπωνες αξιωματούχοι προσέφεραν το μπουκάλι ουίσκι στον Πομπέο στις 24 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επισημαίνει ότι την περίοδο εκείνη ο Αμερικανός υπουργός πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία και δεν είναι ξεκάθαρο αν έλαβε ο ίδιος το δώρο.
Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν τα δώρα που τους δίνονται εφόσον η αξία τους είναι μικρότερη των 390 δολαρίων, όμως εφόσον επιθυμούν να κρατήσουν δώρα μεγαλύτερης αξίας, θα πρέπει να καταβάλουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν.
Η New York Times, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα για το μπουκάλι ουίσκι που λείπει.
Η εφημερίδα προσθέτει ότι είναι ασυνήθιστο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ανακοινώνει δημοσίως ότι αγνοείται η τύχη ενός αντικειμένου.
Δικηγόρος του Πομπέο δήλωσε ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν γνωρίζει τίποτα για το μπουκάλι ουίσκι.
Διαβάστε επίσης:
ΗΠΑ: Δέκα νεκροί σε τροχαίο στο Τέξας
Pfizer: Yποχρεωτικός εμβολιασμός για τους εργαζομένους της εταιρείας
Σύγκρουση τρένων στην Τσεχία: Τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.