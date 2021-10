Ένα νέο podcast με τον τίτλο Fallen Angel αποκαλύπτει όλα τα «μυστικά» πίσω από τα λαμπερά φώτα του οίκου Victoria’s Secret.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει πολλά δημοσιεύματα που αφορούν τις «απάνθρωπες» συμπεριφορές των υπεύθυνων απέναντι στα μοντέλα – αγγελάκια της Victoria’s Secret, που τις ήθελαν να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και να κάνουν εξαντλητικές δίαιτες, προκειμένου να εντάσσονται στα πρότυπα, που προωθεί το brand.

Όπως αποκαλύπτει όμως, στο podcast μία από τις υπαλλήλους του οίκου, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της και εμφανίζεται με το όνομα Σίντι, υπάρχουν και χειρότερα μυστικά, τα οποία έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, αφορούν τις σχέσεις του δισεκαττομυριούχου επιχειρηματία και ιδρυτή της L Brands, Λες Γουέξνερ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Victoria's Secret was made for men.



No, seriously it was. We look at the lingerie company's history, its owner Les Wexner's past relationship with Jeffrey Epstein and how the company struggles to move forward. https://t.co/B9QF3Uj4NS