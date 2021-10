Οι χρήστες του Twitter, τρολάρουν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ με αφορμή την ανακοίνωση ότι το Facebook γίνεται Meta, από την ελληνική λέξη «μετά».

Στα σχόλιά τους, τρολάρουν το λογότυπο που θυμίζει το σχήμα του απείρου αλλά και επισημαίνουν ότι πρόκειται για προσπάθεια «εξόδου» μετά τις συνεχείς έρευνες για χειραγώγηση αλλά και λογοκρισία πολιτικών απόψεων και παρεμβάσεις ακόμα και σε εκλογικές διαδικασίες.

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις στο Twitter:

After a 2 hour meeting you will be #meta pic.twitter.com/0g8J1ak5hS

People with Infinity ♾️ tattoo be like WTF after #Facebook rebrands to #Meta pic.twitter.com/i9mIUmQCqL