Στον φωτογραφικό φακό του συζύγου της, Φώτη Μπενάρντο, πόζαρε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία είναι γυμνή στο μπάνιο.

Τα τζάμια είναι θολωμένα από τους υδρατμούς, ενώ το πρόσωπό της φαίνεται καθαρά μέσα από μια ζωγραφισμένη καρδιά.

«Να βρεις κάποιον να σου κάνει καρδούλες στο τζάμι του μπάνιου όταν προσπαθείς να διώξεις τη μέρα από πάνω σου και από μέσα σου. Να σ’ αγαπάει ακόμα κι όταν όλα είναι δύσκολα. Κυρίως τότε. Soulmate @fotisbenardo, love you for this click and everything else…», σημείωσε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην ανάρτησή της.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2015 και έχει δύο κόρες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πηνελόπη Αναστασοπούλου εκφράζει δημόσια τον έρωτά της για τον σύζυγό της.

«5 χρόνια και 2 παιδιά μετά… Και ακόμα ακυρώνει τις δουλειές του για να έρθει να σου κρατάει το χέρι στην καμπύλη ζαχάρου… Ακόμα σε κοιτάει και σε βρίσκει πανέμορφη λέει κι ας είσαι σα γιουβαρλάκι, κάνεις δουλειές μες τα νεύρα με την παντόφλα και είσαι κατάξινη γιατί όλοι πήγαν φανταστικές διακοπές στα νησιά κι εσύ έμεινες μέσα αγκαλιά με το κλιματιστικό γιατί οι ορμόνες κάνουν πάρτυ και δεν αντέχεις το πετσί σου… Ακόμα προτιμάει να είναι μόνος μαζί σου γιατί σε βρίσκει αστεία και την καλύτερη παρέα και περνάει λέει φανταστικά… Σε όλα μαζί. Στα δύσκολα, στις επιτυχίες, στις περιοδείες, στους τσακωμούς, στα φώτα, στο σκοτάδι, στις προκλήσεις, στη βαρεμάρα… Εκεί-βράχος. Αγάπη και υπομονή», είχε γράψει παλιότερα στο Instagram με αφορμή την 5η επέτειό τους.

