Σαν σήμερα, πριν από 41 χρόνια, ένα από τα πιο φωτεινά αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής «σβήνει» για πάντα.

Το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου του 1980, ο σπουδαίος καλλιτέχνης, η ψυχή των θρυλικών Beatles ο δραστήριος ακτιβιστής, πέφτει αιμόφυρτος έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη ύστερα από πυροβολισμούς που δέχτηκε από έναν θαυμαστή του. Λίγη ώρα μετά, στο νοσοκομείο, ο Τζον Λένον είναι νεκρός.

Τα δυσάρεστα νέα ταξιδεύουν αστραπιαία σε όλη την υφήλιο. Ολόκληρος ο πλανήτης παγώνει, οι αμέτρητοι θαυμαστές του σοκάρονται. Ο Τζον Λένον δε βρίσκεται, πια, στον κόσμο που με τις νότες του και τη φωνή του προσπάθησε να κάνει πιο όμορφο…

«Δεν με ενδιαφέρει να είμαι ένας νεκρός ήρωας. Αυτό που θέλουν -ο Τύπος και οι κριτικοί- είναι νεκροί ήρωες, όπως ο Σιντ Βίσιους και ο Τζέιμς Ντιν. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι ένας νεκρός γαμ….ος ήρωας!» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone, μόλις τρεις μέρες πριν, ενώ σε άλλη συνέντευξη κάποια χρόνια νωρίτερα είχε πει: «Να δείτε που θα πάω είτε από αεροπορικό ατύχημα, είτε από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου». Φόβος; Προαίσθημα; Σε κάθε περίπτωση, τραγική ειρωνεία…

Όπως και το γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι από εκατομμύρια θαυμαστές του, πέφτει νεκρός από τα χέρια κάποιου που τον λάτρεψε και που αρρωστημένα θέλησε να κλέψει λίγη από τη δόξα του.

Σήμερα, 41 χρόνια μετά, οι μνήμες εκείνης της σκοτεινής νύχτας παραμένουν ζωντανές, με τον Τζον Λένον να συνεχίζει να ζει μέσα από τα τραγούδια του…

Το χρονικό της δολοφονίας

Η ώρα είναι 10 το βράδυ και ο Τζον Λένον επιστρέφει σπίτι του με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο, έχοντας μόλις ολοκληρώσει την ηχογράφηση των τραγουδιών “Walking on Thin Ice” και “It Happened” που προορίζονται για τον επόμενο δίσκο του.

Ξαφνικά, κι ενώ βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού του, ακούει κάποιον να φωνάζει το όνομά του. Με το που γυρνά, τέσσερις σφαίρες τον τραυματίζουν θανάσιμα. Δράστης, ένας άνδρας που λίγη ώρα πριν είχε πάρει από τον ίδιο αυτόγραφο, δηλώνοντας θαυμαστής του.

Ο Τζον Λένον αιμορραγεί από το στήθος και το στόμα. Ο 25χρονος Μαρκ Τσάπμαν παραμένει, ανέκφραστος στον τόπο του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν αλλά αυτός δεν προβάλλει αντίσταση. «Γιατί τον σκότωσες;» τον ρωτούν. «Είμαι ο Τζον Λένον. Σκότωσα τον εαυτό μου» απαντά ο ίδιος μπαίνοντας στο περιπολικό.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο Τζον Λένον αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Χρόνια αργότερα, ο δολοφόνος του θα ομολογήσει πως η επιθυμία του να προβληθεί ήταν αυτή που όπλισε το χέρι του, καθώς μέχρι τότε ένιωθε ασήμαντος.

Η ζωή και το έργο ενός καλλιτέχνη – μύθου

Ο Τζον Λένον γεννιέται στο Λίβερπουλ, στις 9 Οκτωβρίου 1940. Ο πατέρας του Άλφρεντ είναι ναυτικός και η μητέρα του Τζούλια χορεύτρια σε τοπικά κλαμπ. Ο νεαρός Τζον μεγαλώνει, ωστόσο, δίπλα στην αυστηρή θεία του, καθώς οι γονείς του χωρίζουν.

Παρά το γεγονός ότι δε ζει με τη μητέρα του, ο μικρός Τζον τη λατρεύει. Η μαμά του, τού χάρισε, άλλωστε, την πρώτη του κιθάρα, ενθαρρύνοντάς τον να ασχοληθεί με τη μουσική. Ο θάνατός της από τροχαίο το 1958 τον συγκλονίζει. Δώδεκα χρόνια μετά θα έγραφε: «Μητέρα, με είχες αλλά δεν σε είχα. Σε χρειαζόμουν, αλλά εσύ δεν με χρειαζόσουν».

Ο Τζον δεν αγαπούσε το σχολείο. Αντιθέτως, λάτρευε το γράψιμο και τη ζωγραφική. Αν και φοίτησε στο κολέγιο Καλών Τεχνών του Λίβερπουλ, δεν υπήρξε ποτέ συνεπής σπουδαστής.

Ζει, ήδη, για τη μουσική και τον Μάρτιο του 1957 ιδρύει την πρώτη του μπάντα, τους Quarrymen, που πήρε το όνομά της από το σχολείο, όπου φοιτούσε. Η μουσική που παίζει το συγκρότημα του είναι σκιφλ, ένα είδος φολκ μουσικής με τζαζ και μπλουζ επιρροές.

Στις 6 Ιουλίου 1957, ο Τζον Λένον γνωρίζει τον Πολ ΜαΚάρτνεϊ, ο οποίος σύντομα γίνεται μέλος του συγκροτήματος. Έπειτα από συστάσεις του ΜακΚάρτνεϊ, στο συγκρότημα μπαίνει και ο νεαρός κιθαρίστας Τζορτζ Χάρισον, δίνοντας έναν πιο ροκ χαρακτήρα.

Οι Quarrymen μετονομάζονται σε «Johnny and the Moondogs» και το καλοκαίρι του 1958 ηχογραφούν ένα δίσκο 45 στροφών, που περιέχει δύο τραγούδια, τη σύνθεση των Λένον / ΜακΚάρντεϊ «In Spite of Αll the Danger» και τη διασκευή του κομματιού του Μπαντ Χόλι «That’ ll Be the Day».

Στα μέσα του 1959, η μπάντα του Τζον Λένον αλλάζει το όνομά της σε “Beatles” και ξεκινά εμφανίσεις στο Αμβούργο και στο κλαμπ του Λίβερπουλ, Cavern. Εκεί, τους ανακαλύπτει ο Μπράιαν Έπσταϊν που αποτελεί και τον πρώτο τους μάνατζερ. Στις 5 Οκτωβρίου 1962 κυκλοφορούν το πρώτο τους τους σινγκλ, το «Love me Do» το οποίο γνωρίζει τεράστια επιτυχία.

Οι Beatles απογειώνονται μέσα σε μια νύχτα, κατακτώντας την κορυφή! Μετά τον θάνατο του Επστάιν, ωστόσο, εμφανίζονται και τα πρώτα «σύννεφα» μεταξύ τους. Ο Μακάρτνεϊ ζητά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που ο Λένον δεν αποδέχεται. Η ρήξη μοιάζει αναπόφευκτη και το συγκρότημα διαλύεται το 1970.

Από την εποχή των Beatles, ακόμα, ο Τζον Λένον είχε ξεκινήσει την προσωπική του μουσική διαδρομή. Μετά τη διάλυσή τους και μέχρι τη δολοφονία του, το 1981, κυκλοφόρησε μια σειρά από άλμπουμ, τα οποία αν και δεν έφθαναν στο ύψος της μουσικής του θρυλικού συγκροτήματος, ωστόσο είχαν απήχηση στο κοινό.

Σπουδαία στιγμή στην καριέρα του αποτέλεσε, αναμφισβήτητα, το άλμπουμ Imagine (1971), όπως και το ομώνυμο τραγούδι, που έγινε ο ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος.

Στις 31 Αυγούστου 1971 ο Λένον μετακομίζει στη Νέα Υόρκη και δε θα επιστρέψει ποτέ στην Αγγλία. Σύντομα, ωστόσο, αντιμετωπίζει προβλήματα με το αμερικανικό κράτος, με τον πρόεδρο Νίξον να προσπαθεί να τον απελάσει.

Δεν του συγχωρεί ότι είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του αντιπολεμικού κινήματος, που μάχεται τη συμμετοχή των Αμερικανών στο Βιετνάμ ούτε και την προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει -μέσω των ΜΜΕ και της φήμης του- την παγκόσμια κοινή γνώμη στην υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης.

Την ίδια στιγμή, Τζον Λένον βρίσκεται στο στόχαστρο και εκκλησιαστικών οργανώσεων, με αφορμή μια δήλωσή του, το 1966, κατά την οποία είχει ισχυριστεί ότι «οι Beatles είναι ανώτεροι από τον Θεό».

Έπειτα από χωρισμό δύο χρόνων, ο Τζον Λένον επανασυνδέεται το 1975 με τη Γιόκο Όνο την οποία και παντρεύεται. Οι δυο τους αποκτούν τον γιο τους, Σον και ο Τζον εγκαταλείπει τη μουσική για να αφιερωθεί στο παιδί του.

Πέντε χρόνια αργότερα θα επιστρέψει στη μουσική με το διπλό άλμπουμ «Double Fantasy», ωστόσο, στις 8 Δεκεμβρίου 1980 οι σφαίρες του Μαρκ Τσάπμαν, στον οποίον νωρίτερα είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο, κόβουν αναπάντεχα το νήμα της ζωής του, στα 40 του χρόνια.

